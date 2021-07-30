立陶宛宣布捐贈我國2萬劑AZ疫苗，預計7月31日送抵台灣。據悉，疫苗將由土耳其航空TK6210航班運載，機型為波音777-200貨機，預計台灣時間今日下午5時50分自伊斯坦堡起飛，表定明日上午7時50分抵達桃園機場。