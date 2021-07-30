立陶宛贈2萬劑AZ疫苗 土航載運明抵台 13:532021/07/30 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立陶宛宣布捐贈我國2萬劑AZ疫苗。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立陶宛宣布捐贈我國2萬劑AZ疫苗，預計7月31日送抵台灣。據悉，疫苗將由土耳其航空TK6210航班運載，機型為波音777-200貨機，預計台灣時間今日下午5時50分自伊斯坦堡起飛，表定明日上午7時50分抵達桃園機場。 新臺澎輪簽約 日廠監造112年營運 新型城際列車EMU3000抵台 運量比普悠瑪、太魯閣多4成 #2萬 #AZ #土耳其航空 #疫苗 #立陶宛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 航海王翻船、亞股走弱 台股尾盤急殺155點收17247點 13:372021/07/30 財經 貨櫃三雄齊漲停 陽明加開船班 04:102021/07/30 財經焦點 樹林線追加預算 最快年底動工 04:102021/07/30 地方新聞 670萬人苦等莫德納 議員轟預約系統成最大欺騙平台 14:312021/07/30 政治 南投國高中老師 開學前2周打疫苗 04:102021/07/30 地方新聞 台鐵東部幹線新風貌 EMU3000城際列車到港 12:282021/07/30 生活 社評／行善 兩岸和平最有力的保障 04:102021/07/30 焦點新聞 貪1.68億調查官 移審收押禁見 03:322021/07/30 社會 《盤後解析》航運又沈船 周月線全黑 14:162021/07/30 財經 降級解封！花東縱谷國家風景區鬆綁開玩 12:032021/07/30 生活 創投群組可操盤獲利 婦匯50萬警一語戳破發財夢 10:312021/07/30 社會 生活熱門新聞 嘉義工廠爆群聚「1傳9」 可能感染源曝光 1員工曾住萬華 - 生活 月光族吃窮人版海鮮握壽司 1萬人一看照片全笑翻：你贏了 - 生活 疫苗接種後新增6死 AZ、莫德納各＋3 - 生活 嘉義爆群聚感染 餐飲內用決策恐有變化 - 生活 林昀儒陸籍教練訪談曝光 網看呆直呼完全值得：專業度沒法比 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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