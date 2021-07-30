英航母入南海 陸宣布軍演

衛星影像顯示，英國海軍航母「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）正在南海航行，而解放軍的航母「山東」艦也在相關海域航行。但目前看來，起碼它們在相對的方向航行。

《動力》（The Drive）網29日指出，雖然「伊莉莎白女王」號現身南海並不令人意外，但在英國和盟友尋求進一步挑戰中方在南海擴權之際，這仍傳遞了重大訊息。推特用戶@duandang根據歐洲太空總署（European Space Agency）和美國國家航太總署（NASA）/美國地質調查所（US Geological Survey）提供的衛星圖像分析，兩艘航母似乎都在南海，但中間相隔了約580海里。

「山東」艦似乎在海南島的母港南方航行，而衛星圖像顯示，「伊莉莎白女王」號在越南和婆羅洲之間的水域航行。據《南華早報》（South China Morning Post）說，「伊莉莎白女王」號周一首度進入南海。消息人士說，隨著英國採取軍事和經濟行動，中英關係可望進一步惡化。

而北京大學旗下智庫《南海戰略態勢感知計劃》（SCSPI）則說，7月28日上午約8點時，衛星在萬安灘東南偏東約53.9海裡處發現，「伊莉莎白女王」號正向西航行。

另據《衛報》（The Guardian）30日報導，解放軍和中方官媒都警告英國，不要利用航母戰鬥群在南海進行挑釁。事實上，中方官媒29日已在標題名為「英艦已來南海『犯賤』，莫再『找抽』」的社評中挑明，一切主要看英方航母戰鬥群是否會進入中國12海里領海。

解放軍航母「山東」艦

環時嚴厲警告，如果英國軍艦學美軍在南海撒野，將更有可能成為中方捍衛主權和領土完整「殺一儆百」的目標。

環時說，英國到南海刷存在感，這個念頭就有一定的危險性。雖然中方尊重國際法賦予的通行權，但倫敦若想在南海構成有地緣政治意義的軍事存在，就是在打破南海現狀。更準確地說，英國要是想在南海扮演脅迫中國的角色，就是犯賤，如果有實質動作，就是討打。

第21航母打擊群（Carrier Strike Group 21，CSG 21）中，除了首度進行軍事巡航的「伊莉莎白女王」號外，還有「鑽石」號（HMS Diamond），以及「衛士」號（HMS Defender）等兩艘45型驅逐艦，以及「諾森伯蘭」號（HMS Northumberland）與「肯特」號（HMS Kent）等兩艘英皇家海軍23型巡防艦。

而支援艦是兩艘皇家海軍的輔助艦「競潮」號（RFA Tideforce），還有「維多利亞堡」號（RFA Fort Victoria），以提供燃油、食物，備用零組件與軍火等。至於水下則至少有1艘算是「隱藏版」的潛艇，而幾乎可以確定的，就是它應該是皇家海軍「機敏級」（Astute Class）核動力攻擊潛艦。