以風水角度來看，環境會影響人的氣場，若居住的地方髒亂，或擺放不合宜的物件，可能帶壞運勢，相對來說，將室內保持整潔則可以招來好運。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團公開，7大不能在家裡擺放的物品，記得提醒家人多多注意。

▍1.厚重的窗簾

陽光、空氣、水是人類生存的3大要素，同時，陽光就是能量，象徵財氣。如果家中的門窗裝上不透光的厚重窗簾，等同把家運及財氣擋在門外，難以聚財，而昏暗的室內光線易使人疲勞，提不起勁，建議盡量讓陽光照到屋內，才不會長年把晦氣藏在房子理。

▍2.出土的藝術品

若家中有擺放出土的藝術品，要注意是不是來路不明的「老東西」，很可能帶有汙穢的氣場，不建議擺放在家中。但若你能肯定是家族流傳下來的物品，那就沒有問題。

▍3.懸掛尖銳物品

不少人有收藏「武士刀」或「風水劍」的興趣，將這些物品擺放在客廳可鎮宅擋煞，但要注意不能脫離刀鞘，也不能直接掛在牆上，否則容易讓人心神不寧，想一直去注意它，因而影響自己的心情。

▍4.陽台玄關放雜物

陽台和玄關都是幫助聚氣、聚財的地方，如果擺放一堆雜物，恐怕會嚇跑財神，自己看到滿滿雜物也不會開心。

▍5.皮毛獸骨

皮毛獸骨放在家中看似很氣派，但是購買者可能無法得知商人是如何取得的，更不知道動物生前有無遭受凌虐，艾菲爾老師表示，「這些怨念會跟著皮毛獸骨，帶回家只會讓你心不安。嚴重點可能讓你夜夜難眠，影響白天精神。」另外，也建議不用獸皮或獸骨的飾品。

▍6.長刺或枯黃的植物

枯黃的植物在家中，會有衰敗的象徵。另外，很多人也喜歡擺放好照顧但有刺的仙人掌，這會是個極大的誤區。在風水理論中，綠色植物有助招好運，但擺放有刺的植物或仙人掌，就必須是為了有目的性、針對性的去除某些不好的運勢才使用。

▍7.太多鏡子

不少人喜歡利用鏡子來增添房子的空間感，但是如果鏡子正對大門，就會將福氣擋在門外，也會將財神爺嚇跑，無法順利進家門，進而影響財運及事業運。而鏡子若正對廁所，容易讓人在處理事情上鑽牛角尖。健康方面，則會影響到家中男性雄風，女性也易有婦科疾病。建議平時可以用一塊布遮擋鏡子，需要時再打開使用。