台中市民進黨議員江肇國、賴佳微、蔡耀頡表示，這波疫情如海嘯般衝擊基層攤商，市府日前所推出「紓困十方」或「振興大補帖」對於租金減免、緩繳等相關方案期程只至九月，恐仍無法減少攤商經濟壓力，要求市府應體恤基層攤商，將紓困措施延長至年底，甚至評估免收，以協助攤商度過難關。

江肇國指出，疫情重創傳統市場及夜市買氣，甚至三級警戒期間，許多市場及夜市因配合防疫規範休市兩個月，幾乎沒有辦法過生活。現在雖然已降為二級警戒，部份攤商恢復營業，但民眾的消費習慣改變或心理仍謹慎等因素，市場人流依舊無明顯回升。

他為攤商發聲，市府應苦民所苦、體恤攤商，將紓困方案可以延長至年底，甚至參照高雄市免收租金、使用費、規費等來協助攤商度過難關。

賴佳微指出，受疫情影響，中央流行指揮中心規範進出市場實施人流管制等防疫措施，加上民眾也都「宅在家」，逐漸習慣使用線上訂購，或改到大賣場一次採買，以致傳統市場生意仍面臨窘境。

賴佳微說，全世界都因為疫情影響改變生活型態，質疑市府紓困政策或振興方案有跟著調整？

蔡耀頡表示，在三級警戒期間，攤商因政府防疫規範都自主停業，這兩個月來更是零收入，生計也都面臨困難，雖已降級陸續恢復營業，但進出市場及夜市仍需保持社交距離，或只能外帶不能內用等防疫規範，難免降低民眾到市場及夜市消費意願。

他期盼市府能理解基層攤商所遇困難，並因應情勢變化而調整政策，以減緩基層小民的經濟壓力。

議員們也指出，現在各縣市都積極地在推出新的紓困及振興方案，為能解決攤商困擾，例如高雄就在之前推出的「好家載」政策上加碼抽獎活動，來吸引民眾在地消費；台北市也與外送平台業者結合，透過外送平台訂購傳統市場生鮮商品，不但送到家還補助25-50％外送費，這不但讓市場生意回升20-30％，藉此協助攤商多元銷售，要求市府應即刻檢討政策，隨即調整，才是真正的「藥方」與「補帖」。

對此，經發局表示，市府年初考量新冠肺炎疫情尚未穩定，推出公有市場1至6月使用費9折措施，直至中央流行疫情指揮中心宣布，5月19日全國疫情警戒升至三級，市府再擴大紓困動能，推出「紓困十方」，其中經發局經管42處公有市場、17處委外市場及11處攤販集中區，共5800位攤商(販)，無須申請，立即適用6月至9月使用費5折優惠。

此外，經發局更加碼紓困道路型夜市，使用規費全額減免，以最務實的方式，減緩攤商的經濟壓力，並增加紓困3處公有市場附屬委外停車場租金，紓困金額合計約3千162萬元，另配合防疫政策暫停營業的市場，停業期間免收使用費，任何防疫紓困措施皆視疫情發展滾動式調整。

目前建國市場電商平台已上線試營運，民眾可透過線上購物採買生鮮食材、南北雜貨，待疫情趨緩後，辦理正式營運及媒體宣傳。

市府說，台中市亦與外送平台業者合作，陸續在各公民市場內推廣生鮮食材外送，例如建國市場、東興市場已正式營運中，未來會持續擴大至各市場，讓攤商除實體店面的營業銷售外，更可擴及外送消費客群。