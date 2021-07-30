蕭大陸舊愛張金鳳與侯怡君的風波近來越炒越烈，蕭大陸昨(29日)拋出11點聲明反擊前女友後，張金鳳二度上節目，這回公開蕭大陸兩段通話錄音檔，其中可聽見張金鳳要蕭大陸管好侯怡君，蕭大陸無奈說自己無法約束對方，「我自己也很痛苦」。

張金鳳昨二度親上火線，視訊連線參加節目《這！不是新聞》，先前她揚言手中握有證據，這回便在節目中公開兩段錄音檔，其一是蕭大陸生氣張金鳳找了徵信社，成為壓垮兩人感情最後稻草，音檔中可聽見張金鳳先說：「應該說從一開始認識她，你就知道會有這樣的結果，從一開始你就無法控制她了，我當時就跟你講過了」。

蕭大陸在錄音檔中坦言近來很痛苦。（圖／翻攝自這!不是新聞 Youtube）

蕭大陸同意張金鳳所說，接著回：「對，沒錯，我當時就跟妳講，妳給我一個禮拜處理，妳不願意，妳還找徵信社，真的過去了啦，我們都是成熟的人，妳對於一些事情，（就是）我自己的過錯......」，張金鳳搶回：「我不是沒有給你過機會，只是你錯過了，就這樣子」。

而在第二段音檔中，張金鳳說：「她說她要開記者會告訴媒體說，我才是小三的鼻祖，然後她叫我要有同理心，體諒她現在的心情，她說你前妻跟她講說，你前妻曾經跟我下跪，叫我放過她（前妻），她（侯怡君）說我跟你交往的時候，你並沒有離婚，是嗎？」張金鳳更補充整件事都「很奇怪」，「我跟你交往的時候，我明明看過你身分證啊！」

聽聞此處，蕭大陸語氣無奈，回應：「她（侯怡君）要說就讓她去說嘛！」張金鳳怒回：「不是，你要管好你的女人，不要老是讓我倒楣吧？」蕭大陸則表示：「我沒辦法，我沒辦法約束她，我自己也很痛苦」，無奈無法管老婆卻要對張金鳳說什麼、做什麼。

對此，原本表示不再回應的侯怡君，據《三立新聞網》報導，今透過經紀人表示，張小姐不是公眾人物，「可能不清楚自己說出來的話會帶來怎樣的後果」，而張金鳳看了蕭大陸11點聲明認為被抹黑揚言提告，經紀人說，侯怡君跟蕭大陸有共識，如果走到這一步就去法院面對，她現在心情已經比較平靜，還跟經紀人提醒比較擔心張金鳳，可以的話就不要傷害對方比較好。