大馬美女鋼琴家李元玲(Cathryn Li)被封為「鋼琴女神」，不但才華洋溢，更時常在社群平台大秀自己的魔鬼身材，擁有不少許多粉絲，歷經直播暴走、確診新冠肺炎等風波後，她調整好狀態再出發，日前曬出累積綁帶的性感裝扮，立刻引來大批老司機暴動。

李元玲在IG發文曬出一組美照，並在文內寫道：「喜歡哪一張？」只見她身穿白色蕾絲性感套裝，上衣胸前的綁帶設計擠出超深事業線，傲人雙峰彷彿隨時都要掉出，三角褲的蕾絲更是剛好遮住重點部位，若隱若現讓粉絲全陷入瘋狂。

貼文曝光後，才短短一小時就有4.6萬人按讚，可見女神的魅力強大，不少網友都興奮狂刷整排愛心向她表達愛意，還激動留言直呼，「每張都喜歡」、「喜歡妳」、「這組都喜歡」、「全部喜歡」、「女神」、「有妳的都喜歡」、「都拍得很漂亮」、「每一張都好愛」。

事實上，李元玲前陣子爭議不斷，先是在直播節目上遭網友挑釁暴走，受不了輿論壓力鬧輕生，又傳出她染上新冠肺炎的消息，他在發現後立刻進行自我隔離，所幸經過休養後已經痊癒，「期間也有出現發燒1個星期、味覺消失的症狀，所以都盡量休息，吃維他命C補充體力，大約10天後才復原。」