台灣射擊好手田家榛30日進入女子25公尺火藥手槍決賽，田家榛雖於八強止步，她的母校明新科技大學仍以她為榮，明新科大運動管理系系主任高小芳指出，田家榛在為人母後，還先搶下前往東京奧運的門票，並進入決賽，「非常優秀」，田家榛也是明新科大最年輕的傑出校友。

高小芳表示，田家榛在進入大學前，曾經停止射擊一段時間，當時就讀老人服務事業管理系（現改名為樂齡服務產業管理系），直到田家榛主動透露具有射擊專長，校方才得知她在射擊上的成就。

高小芳也說，田家榛是一個沒有驕氣的選手，後來重拾射擊，表現也十分優異，雖然學校無法在射擊項目有所指導，均由其父田兆枝訓練，校方也全力支持，但凡田家榛有好表現，例如當選國手，也為她爭取獎金。

田家榛曾參與2012年倫敦奧運，當年也獲選為明新科大最年輕的傑出校友，但因當時在國外比賽，未能親自出席典禮，高小芳說，田家榛在結束比賽後，還親自帶伴手禮到學校，感謝學校支持。

田家榛2018年生產後，仍投入射擊練習，高小芳也給予肯定，「十分不容易」，不僅是首位取得奧運門票的射擊國手，也一路進入決賽，校方在八強戰前也在臉書發文請同學、校友給予鼓勵，不少人留言打氣，甚至在獲得第八名後，也肯定她的努力，「與有榮焉」。