代表我國出賽的台中田徑國手陳傑繼2012年倫敦奧運、2016年里約奧運後，第三度踏上奧運殿堂出賽400公尺跨欄，30日上午10時25分登場出賽，台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕至陳家與陳傑父母為他加油。

李昱叡表示，陳傑此次預賽跑出50秒96的成績，以奮戰不懈的精神鼓舞國人，對於陳傑來說三度叩關奧運就是最大的肯定，期勉陳傑繼續堅持，在後續的田徑生涯再接再厲！

李昱叡代表市長盧秀燕到奧運代表選手陳傑家中致意，他表示，陳傑歷經多年的努力，曾經在全國運動會場上代表台中拿到六連霸，今年奧運則是陳傑第三度參加奧運，歷經整整12年，很感謝選手堅持奮戰的精神感動國人，今天由他代表市長送上一束花「謝謝陳爸爸、陳媽媽」陪伴陳傑一起努力。

「陳傑，辛苦了！」陳爸爸表示，陳傑對自己的期望很高，賽前他就很期待能夠到奧運賽場上與多位先進一起競賽，也許成績不如人意，但鼓勵他回台後能夠先沈澱心情，顧好健康後再接再厲，只要盡力了，「家人永遠在背後支持你！」

陳媽媽說，陳傑到日本後，家人幾乎每天都會跟他視訊，關心防疫情形，了解他的適應狀況；陳爸爸也說，平時家人都會關心陳傑的訓練及身體狀況，今天陳傑跑起來速度稍微沈重，但步伐是可以的，今年奧運男子組400公尺跨欄真的實力堅強，陳傑從小自我要求很高，不論成績如何，他肯定孩子盡力了，也很感謝運動局李局長在賽事過程中持續關心選手訓練情形。

運動局指出，陳傑是國內田徑男子400公尺跨欄項目的頂尖運動員，也是這屆奧運賽場上大家所關注的焦點選手之一，陳傑不僅代表國家出征國外賽事無數，且屢獲佳績，是台中市傑出運動員楷模，一直都很專注在訓練與比賽中，全力以赴面對每一場賽事，在國內外400公尺和400公尺跨欄成就輝煌，也多次代表台中在全國運動會連霸奪金是國家隊主力。