對於電競遊戲的玩家來說，能夠使用屬於自己、慣用的配備來展示自己最佳表現，絕對是玩家關心的重點。ROG玩家共和國今日宣佈正式推出15.6吋FHD(1920 x 1080)可攜式電競螢幕「ROG Strix XG16，為玩家打造超吸睛、可攜的電競螢幕，將是玩家必備新選。

ROG玩家共和國推出15.6吋FHD(1920 x 1080)可攜式電競螢幕「ROG Strix XG16」，搭載144 Hz IPS面板並相容於NVIDIA G-SYNC，提供流暢遊戲畫面。機身後方採用折疊式支架，可縱向或橫向擺放調整最佳觀賞視角，或利用隨附ROG三腳架快速安裝，滿足螢幕抬升等多樣化需求。機身輕薄僅900g、11.8mm，內建7800 mAh高容量電池，在144 Hz頻率下使用時間可長達3小時，透過快速充電1小時，即能供應最長2小時電力，隨時隨地遊戲不中斷。

ROG Strix XG16可搭配智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦、遊戲主機、相機等多種裝置使用，享受彈性無拘束的視覺饗宴。（ROG提供／黃慧雯台北傳真）

「ROG Strix XG16」可攜式螢幕除經典黑色外觀，首次推出全白配色，攻佔玩家眼球。擁有USB-C®與Micro HDMI®連接埠，可隨心所欲搭配智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦、遊戲主機、相機等多種裝置使用，享受彈性無拘束的視覺饗宴。