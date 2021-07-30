東奧輕艇訓練基地，30日上午驚現浮屍，大里57歲林姓男子，被發現溺斃，其腳踏車、釣竿都還在岸邊。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

康橋水岸公園，30日上午發現一具浮屍，警方在現場發現死者的腳踏車及釣竿。（民眾提供/黃國峰台中傳真）

台中市大里區康橋水岸公園30日上午，有多名釣客前往釣魚時，發現河面上有浮屍，台中市消防隊11點48分到場將屍體打撈上岸後，眾釣客才發現是熟悉的林姓57歲釣友，霧峰分局鑑識人員初步檢驗未發現林男有外傷，林男弟弟也已到場指認，詳細死因仍須報請檢察官相驗。

據2名報案的釣友表示，林男常常在這釣魚，互相會打招呼，但他平常會邊喝酒邊釣魚，28日星期三下午，又看到林男獨自在那邊釣魚及喝酒，他們3點多離去時，林男還在現場，星期四前往釣魚時，看到林男常騎的腳踏車停在樹旁，他的釣竿則在河堤上，當時還在納悶林男到哪裡去了？沒想到30日就發現林男已溺斃。

台中市警局霧峰分局國光派出所調查，林男是大里人從事水電業，常常會到此河堤釣魚，並還會喝酒，至於是否為喝醉酒後跌落河中，詳細已通報請檢察官相驗，林男家屬也已到場指認，經警方鑑識小組，初步檢驗，林男無明顯外傷，應是釣魚時不慎跌落，而溺水死亡。

大里康橋水岸公園，隔著旱溪與中興大學相望，中間有座景觀橋與興大校園相通，又稱興大康堤，是由經濟部水利署規劃的康橋計畫所建，兩側花木扶疏，還有一大片的草坪，不少民眾會來此休閒運動、釣魚，台中輕艇訓練基地也設置在此。而代表台灣出賽，參加本屆東奧輕艇激流比賽的張筑涵，也曾在此訓練。