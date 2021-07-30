全台長者在6月15日起接種第一劑疫苗，第二劑是在下個月，雲林縣許多老人家不會網路預約，許多村里長很擔心他們打不到；縣長張麗善表示，這個問題頗緊急，已經開會討論，將由縣府、公所等單位組成「疫苗登記服務隊」到各村里辦公處協助老人家預約。

全台長輩都在6月中起陸續接種疫苗，雲林縣採快打站方式，由村里長或村里幹事通知長輩，不需要主動預約，但第二劑一定要透過預約平台，接種時間最快在下月，老人家擔心打不到第二劑。

縣議員蔡東富表示，有村里長向他陳情很多老人以為縣府會再通知打第二劑，他們完全不懂網路預約平台，如果沒有年輕人幫忙，這群老人家可能被遺忘。

張麗善表示，這個問題已思考過，為彌補數位落差的缺口，縣府會召集公所、戶政等單位組成「雲林縣疫苗登記服務隊」，下鄉到各村里辦公處協助上網登錄，讓疫苗能撥到雲林縣來。

張麗善說，中央流行疫情指揮中心原本建議8到10周接種第二劑疫苗，現已調整為10周到12周，長輩們先不用擔心。

另外，針對中央疫苗撥補不及，雲林縣28日、29日暫停預約平台，引起不少民眾反彈。

張麗善表示，目前只剩1萬8000多劑疫苗可打，但雲林縣38歲以上民眾預約打疫苗已有7萬多人，擔心大家擠到醫療院所又沒有疫苗可打，才會暫停預約。

張麗善表示，38歲以上預約的人很多，疫苗到貨時將再啟動快打站模式，在山、中、海各找一處大型施打站，請已經預約的民眾稍安勿躁，8月4日注意縣府官網和簡訊通知。