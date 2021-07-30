新北市汐止大尖山1處修道院門口，日前被人發現有1隻棕色米克斯犬遭捕獸鋏夾斷前腳，該犬原先就已沒有右後腳，如今又遭橫禍，照片中還能清楚見到血肉模糊的傷口與白色骨頭露在外頭，讓網友相當心疼；據悉已通報動保處，但動保人員到現場時已不見狗的蹤跡，目前正搜查其下落。

1名網友在臉書社團「汐止集團」發文表示，日前有人在汐止大尖山的天道清修院前面發現1隻遭捕獸鋏夾斷前腳的黃狗，該隻狗原先就已沒有左後腳，如今又誤觸不肖人士放置的捕獸鋏，導致右前腳遭夾斷，還可清楚見到白色骨頭與血肉模糊的部位，該狗被發現時倒臥在路邊相當虛弱。

原PO之後更新消息表示，新北市政府動保處當時獲報後已派員前往，但並未發現該犬，已聯繫修道院人員協助留意蹤跡，並架設誘捕籠誘捕；當地動物之家也出面協助搜尋下落；其他網友則留言「該死的捕獸夾，放的人自己被夾看看」、「這真的太慘忍了」、「看到照片好難過」。

動物保護法2008年規定禁止使用獸夾，2011年修法，非經主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸夾；今年三月起更禁止使用山豬吊，違反規定可處新臺幣一萬五千元以上七萬五千元以下罰鍰。若五年內故意再次違反，最重可處兩年有期徒刑；但如今民間私自使用捕獸夾的案例仍層出不窮，使各界氣憤不已。