台北市衛生局今日公布1名確診者足跡，這名案15740為新北市個案，先前接觸過確診者案15721，最終於28日確診，曾25日晚間至26日到過中正區延平南路、位於西門町商圈的「路途行旅」，目前該個案住宿的房間及公共區域已完成清消。

衛生局說，該名個案有明確傳染源，為另名新北市個案、案15721的接觸者，個案曾到過的路途行旅房間，以及公共區域已依原訂排程進行清消，並請相關人員進行自我健康監測。