北市公布1確診個案足跡 曾去過西門町的路途行旅 14:112021/07/30 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市政府公布1名個案足跡。（北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市衛生局今日公布1名確診者足跡，這名案15740為新北市個案，先前接觸過確診者案15721，最終於28日確診，曾25日晚間至26日到過中正區延平南路、位於西門町商圈的「路途行旅」，目前該個案住宿的房間及公共區域已完成清消。 衛生局說，該名個案有明確傳染源，為另名新北市個案、案15721的接觸者，個案曾到過的路途行旅房間，以及公共區域已依原訂排程進行清消，並請相關人員進行自我健康監測。 調查員盜毒1.7億 調查局共諜高手、緝毒女王衰遭連坐調職 南京首次通報疫情源頭 保潔員清掃俄羅斯入境航班感染 #台灣 #台北市 #路途行旅 #西門町 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高嘉瑜11天8度為禾馨要疫苗！民進黨誰打完2劑 梁文傑、蔡丁貴遭起底 04:102021/07/30 焦點要聞 罷免林昶佐 再送3500份連署書 04:102021/07/30 政治要聞 大陸新增21例本土確診 張家界旅遊傳播鏈現形 10:052021/07/30 兩岸 壽險業上半年大賺近2,600億 04:102021/07/30 金融．稅務 離岸風電 明年Q3公布選商結果 04:102021/07/30 財經焦點 嘉縣爆工廠群聚「1傳9」 確診年紀最小才5歲 11:382021/07/30 生活 人民幣中間價升340個基點 人行300億逆回購 11:002021/07/30 財經 史話》曾建元專欄／怒潮人謝輝煌的輝煌一生（八） 09:382021/07/30 兩岸史話 東奧》汪順200米混合泳奪冠 曾一度被隊上列為「不受歡迎」的運動員 11:302021/07/30 兩岸 大陸取消23項鋼品出口退稅 04:102021/07/30 全球財經 人形模特兒「及胸短裙」露下體 民眾嚇：流行真難懂 11:172021/07/30 社會 生活熱門新聞 嘉義工廠爆群聚「1傳9」 可能感染源曝光 1員工曾住萬華 - 生活 月光族吃窮人版海鮮握壽司 1萬人一看照片全笑翻：你贏了 - 生活 疫苗接種後新增6死 AZ、莫德納各＋3 - 生活 嘉義爆群聚感染 餐飲內用決策恐有變化 - 生活 林昀儒陸籍教練訪談曝光 網看呆直呼完全值得：專業度沒法比 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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