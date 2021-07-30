台股今開低走低，持續震盪回測，亞洲股市拉回修正，午盤13:00後跌幅快速擴大，航運賣壓湧現，台股指數最低觸17237點，摔下17300點、失守5日線，終場台股收跌155.4點、報在17247.41點、成交量5359.65億元；周線連2黑、本周台跌325點；月線收黑、7月台股跌508點。

電子權值股今跌多漲少，以題材股表現為主，聯電(2303)訂單滿手，第三季毛利率可望達35%水準，今逆勢大漲一度逼近漲停，有外資喊目標價到102元。台積電(2330)盤中傳出南科部分廠房來自廠商供應的氣體疑似受到汙染，已即時調度其他氣體供應，台積電表示，對營運無造成顯著影響，全場股價震盪於盤下，跌幅約0.5%；大立光(3008)下跌逾1%、鴻海(2317)跌幅約0.5%，在5日線附近來回震盪；面板股持續受到外資賣單調節，友達(2409)儘管法說釋出下半年持續樂觀，但今股價不領情，下跌約2%，力守20元大關，群創(3481)跌逾1%；聯發科(2454)午盤後跌幅也擴大、下挫逾2%。

驅動IC族群今獲多頭搶進，相對抗跌，敦泰(3545)累計上半年每股大賺14.7元，盤中一度再創天價，終場漲幅收僅剩0.5%，天鈺(4961)、聯詠(3034)亦收漲逾1%，現階段產能吃緊，驅動IC供需缺口持續，第三季在晶圓成本持續調漲下，不排除還有漲價可能。

航運股早盤後陸續逢賣壓出籠，午盤後跌幅加大，貨櫃三雄開高走低，長榮(2603)重挫逾8%，陽明(2609)正值限制交易，終場陽明、萬海(2615)收在跌停。散裝航運新興(2605)、四維航(5806)跌幅逾8%，榮運(2607)、中櫃(2613)、台驊控股(2636)、志信(2611)等跌幅也逾7%，類股指數跌幅達4.7%。

鋼鐵股早盤有撐，類股漲幅指數一度逾1%，隨大盤跌幅擴漲，漲勢收斂，僅剩千興(2025)、志聯(2024)漲幅在4%左右。

分析師表示，台灣方面確診人數大降，本周已降至二級警戒，且時序進入第三季電子傳統旺季，經濟基本面展望續佳，台股可望整理後延續多方走勢。另外，美股及台股企業財報陸續開出，財報好壞參半，使得大盤震盪將加劇，類股維持輪動下，待下周8月可以開始關注營收績優股，傳產方面可留解封概念股、航運、鋼鐵、玻璃，電子股方面，可留意LED族群、蘋果新機概念股、ABF載板、伺服器相關、IC設計。