宏正(6277)今宣布旗下ATEN UC3022-CAMLIVE PRO 4K雙HDMI轉USB-C UVC影音擷取盒，勇奪Computex Best Choice Award電腦週邊產品類別獎，這也是宏正連續四屆獲得該獎項的肯定。Best Choice Award是Computex的指標獎項，每年皆需經過三個階段的評選方可獲獎，評選三大重點為：產品功能、創新性與外銷潛力。宏正資深副總經理林勇達表示，「宏正相信設計創意永無止境，我們的核心哲學是堅持創新，持續的設計創新可以改變世界，讓世界更美好，並在愈困難的時代，愈要堅持信念。長久以來我們不斷將創新設計元素導入所有產品與解決方案，這座獎項代表公司對於創新的堅持獲得肯定，才得以再度榮獲Best Choice Award殊榮。」

CAMLIVE PRO 4K雙HDMI轉USB-C UVC影音擷取盒-UC3022專為雙相機或獨立工作使用者產出流暢的視訊影像，並內建豐富的數位影像特效及去背功能；其視訊擷取與切換，可將專業4K相機、可攜式攝影機或GoPro轉換為HDMI訊號，供電腦或行動裝置串流傳輸。此外，UC3022完全支援即插即用，相容於大部分串流軟體與社群媒體平台，例如Skype、Teams、Zoom、OBS、YouTube和Facebook，尤其適合直播主進行採訪、簡報、甚至直播現場活動。

宏正上半年合併營收為24.52億元，年增10%。上半年受到塞港和缺料影響，出貨略受影響，若排除上述因素，營收可以再增加約5%；展望全年，因終端需求回升，公司樂觀預估營收仍可看到2位數的年增。