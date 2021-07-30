百和興業-KY(8404)今日除息，每股配息1元，開盤參考價為40.85元，雖然今年度獲利受到看好，不過，高檔賣壓出現，今日收在40.25元，下跌1.47%，呈現貼息的窘境。

歐美疫苗施打率漸增，疫情趨於緩和，運動賽事及消費都回溫，NIke、Adidas兩大品牌財報出色，法人看好，百和興業下半年營收將優於2019年同期，全年獲利再戰新高紀錄。

百和-KY旗下越南百宏生產經編緹花網布營運轉強，計畫在越南廠區進行新廠房工程，其中，越南一期土地面積10公頃，成為越南唯一一條龍生產的經編緹花網布廠，主力客群鎖定客戶包括：Adidas、UA、NB、亞瑟士、Puma及Skechers等多家品牌業者。法人認為，越南百宏今年上半年營運有機會達損益兩平，今年9~12月旺季來臨時，單月營運可望獲利。

百和-KY下半年尚有約1.5億人民幣房產有機會入帳外，輔料方面營收可望超過上半年，法人樂觀看待今年營運表現。