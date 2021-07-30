下周國際新聞事件

08/02　周一 日本七月Jibun銀行製造業PMI

南韓七月Markit製造業PMI

日本七月消費者信心

歐元區七月Markit製造業PMI

美國七月Markit製造業PMI

美國ISM製造業PMI

業績報告：安森美、匯豐

08/03　周二 南韓七月通膨

東京七月核心通膨

澳洲央行利率決議

美國六月工廠訂單

業績報告：BP、BMW、Lyft

08/04　周三 澳洲七月Markit服務業/綜合PMI

日本七月Jibun銀行服務業/綜合PMI

歐元區七月Markit服務業/綜合PMI

美國MBA抵押貸款申請

美國七月Markit服務業/綜合PMI

美國七月ISM非製造業PMI

EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

業績報告：本田、Uber、SONY、豐田

08/05　周四 巴西央行利率決議

印尼第二季GDP

德國六月工廠訂單

英國央行利率決議

美國請領失業救濟人數

業績報告：愛迪達、漢莎、高盛、任天堂

08/06　周五 日本六月家戶支出

印度央行利率決議

德國六月工業產出

美國七月失業率

美國七月非農就業

《國際油價》原油亞洲電子盤回落
《美股掃瞄》財報＋經濟雙喜 道指、標普500盤中觸新高
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