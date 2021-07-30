下周國際新聞事件
08/02 周一 日本七月Jibun銀行製造業PMI
南韓七月Markit製造業PMI
日本七月消費者信心
歐元區七月Markit製造業PMI
美國七月Markit製造業PMI
美國ISM製造業PMI
業績報告：安森美、匯豐
08/03 周二 南韓七月通膨
東京七月核心通膨
澳洲央行利率決議
美國六月工廠訂單
業績報告：BP、BMW、Lyft
08/04 周三 澳洲七月Markit服務業/綜合PMI
日本七月Jibun銀行服務業/綜合PMI
歐元區七月Markit服務業/綜合PMI
美國MBA抵押貸款申請
美國七月Markit服務業/綜合PMI
美國七月ISM非製造業PMI
EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告
業績報告：本田、Uber、SONY、豐田
08/05 周四 巴西央行利率決議
印尼第二季GDP
德國六月工廠訂單
英國央行利率決議
美國請領失業救濟人數
業績報告：愛迪達、漢莎、高盛、任天堂
08/06 周五 日本六月家戶支出
印度央行利率決議
德國六月工業產出
美國七月失業率
美國七月非農就業
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