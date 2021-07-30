全台防疫警戒降級， 台北自來水事業處宣布，自來水園區自8月1日起開放入園，全票以非夏季時段50元計收，但不開放戲水設施，營業時間調整為每週二至週日上午9時至下午5時，同時實施遊客總人數管制，單一時段容留人數上限為500人、室內50人，並統一從大門進出。

北水處指出，自來水博物館提供定時導覽，1天2場時間分別為上午10時及下午2時，於水博館前廣場舉行，每場次30人、時間約30分鐘。觀音山蓄水池導覽行程自8月14日起每週六、日開放，每場次40人，除旅行團網路預約外，僅受理現場民眾領取導覽牌；草山水道好水探秘行程導覽基於防疫考量，暫不提供個人導覽機，旅客應保持社交距離分批進入水源地，全程禁止飲食。

北水處說明，疫情警戒降級，請參訪民眾配合防疫規定，進入水園區需遵守實聯制、配合量體溫、全程配戴口罩、保持室內1.5公尺、室外1公尺的安全社交距離、室內採梅花座等，更多資訊請上北水處官網，或電洽24小時客服專線(02)8733-5678。