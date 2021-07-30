中華隊舉重女將郭婞淳勇摘金牌，她在臉書引用日本棒球傳奇「朗神」鈴木一朗的名言：「對於自己想做的事，就放手去挑戰吧！不是因為覺得能成功就去做，而是發自內心的想要嘗試看看，這樣不管結果如何，自己都不會後悔。」並表示因為是要去日本比賽，所以就特別帶著一朗的書一起出征，看來這是正確無比的選擇。這本書就是《天才的人間力，鈴木一朗：51則超越野球的人生智慧》。

對於自己想做的事，就放手去挑戰吧！不是因為覺得能成功就去做，而是發自內心的想要嘗試看看，這樣不管結果如何，自己都不會後悔。 — 鈴木一朗 賽前的鈴木一朗金句洗禮，出發前「一流的人如何保持顛峰」那本書快看完了， 心想著要再帶哪一本呢？ 因為是日本🇯🇵就決定帶鈴木一朗一起奮戰了，看來是帶對了～ 或許在競技場上，有時言簡意賅但切中要害的一句話，就能讓自己心領神會，在比賽中不斷從心裡流過... 正是文中一開始打的那一句🍀 然後再補上一句： 「要比較的人，永遠是自己。」 ありがとうございます🍀