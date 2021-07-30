嘉義縣今病例數全台最多！9例工廠群聚 王必勝南下救援 14:252021/07/30 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 醫福會執行長王必勝與嘉義縣長翁章梁討論相關防疫措施。（張亦惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣今天爆發9例工廠群聚案，嘉義縣政府將在今天下午公布相關疫調足跡等，醫福會執行長王必勝今天也南下到嘉義縣政府，與縣府商討相關措施，可能列席下午縣府記者會。 中央流行疫情指揮中心今天下午公布確診病例，嘉義縣9例是全台確診數最多縣市，居住地遍布水上鄉、太保市、中埔鄉、鹿草鄉、梅山鄉，有7例是工廠同事群聚，其他兩例則是同住家人傳染，目前已採檢78人待採檢11人，最早發病日是7月23日，詳細情形待嘉義縣政府今天下午公布。 疫情再起？嘉義爆群聚 今新增21例本土個案 嘉義工廠群聚感染 嘉義市即起餐飲禁內用 #工廠 #確診 #群聚 #王必勝 #嘉義縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 降級才4天 嘉義縣爆9人染疫 即日起禁內用 15:172021/07/30 生活 金門紓困振興變5＋3 每位鄉親可領8000元 17:262021/07/30 政治 嘉義爆群聚感染 餐飲內用決策恐有變化 12:022021/07/30 生活 嘉義工廠爆群聚「1傳9」 可能感染源曝光 1員工曾住萬華 15:152021/07/30 生活 東奧》羅嘉翎回台想喝手搖飲 驚喜收3大杯夯飲網笑：妳虧大了 15:492021/07/30 體育 降級解封！花東縱谷國家風景區鬆綁開玩 12:032021/07/30 生活 《營建股》鼎固配息1.2元 張能耀：後疫房市審慎樂觀 10:012021/07/30 財經 第一槍！金門紓困振興3＋3 每人領6000元 04:102021/07/30 政治要聞 竹縣餐廳有條件開放內用 縣長視察北埔商圈 16:542021/07/30 寶島 嘉市城隍廟、地藏庵 信眾回流 04:102021/07/30 地方新聞 黑嘉嘉擁5代言風靡台日 04:102021/07/30 娛樂新聞 生活熱門新聞 月光族吃窮人版海鮮握壽司 1萬人一看照片全笑翻：你贏了 - 生活 林昀儒陸籍教練訪談曝光 網看呆直呼完全值得：專業度沒法比 - 生活 高雄特殊交友圈再＋1確診 足跡包含超商、飯店 感染源找到了 - 生活 為何破70萬人願意打高端 網揭最關鍵原因：這一點有優勢 - 生活 「任何排水系統都撐不住」 不定時雨彈狂炸中南部 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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