嘉義縣今天爆發9例工廠群聚案，嘉義縣政府將在今天下午公布相關疫調足跡等，醫福會執行長王必勝今天也南下到嘉義縣政府，與縣府商討相關措施，可能列席下午縣府記者會。

中央流行疫情指揮中心今天下午公布確診病例，嘉義縣9例是全台確診數最多縣市，居住地遍布水上鄉、太保市、中埔鄉、鹿草鄉、梅山鄉，有7例是工廠同事群聚，其他兩例則是同住家人傳染，目前已採檢78人待採檢11人，最早發病日是7月23日，詳細情形待嘉義縣政府今天下午公布。