全球5G快速發展，亞太電信，不僅專注於網路的佈署，同時跨界結盟新創，加速5G應用的發展。亞太電信自2018年起攜手經濟部中小企業處、國內外單位與新創團隊，推動「5G創育加速器計畫」，至今邁入第三期，今(30)日舉辦新創團隊開訓典禮線上記者會，並公布本期成果。

亞太電信今年加速器計劃在疫情期間展開，新創團隊不畏疫情共有近百支團隊報名，其中22支生力軍脫穎而出，進入決選及參加培訓計畫。亞太電信發現，5G結合尖端技術的產品研發，成為數位轉型浪潮下今年新創隊伍鎖定的創業趨勢。

本屆「5G創育加速器計畫」鎖定5G+AIoT主題，入選團隊橫跨智慧醫療、娛樂、交通等領域，聚焦5G、人工智慧、物聯網、AR/VR相關應用。亞太電信除提供團隊5G測試環境、通路平台、商業諮詢、業務合作、資金等資源挹注，本屆首度進行跨國徵案，與菲律賓Globe電信及泰國AIS通信The startups合作，鏈結跨國育成加速器、國外電信業者資源，協助落地營運、實現商業應用，成為培育新創最強後盾，打進國際市場。

亞太電信表示，歷經前兩期「5G創育加速器」累積經驗，發現草創新創團隊缺乏舞台、通路、人脈，亞太電信串聯5G及物聯網產業上下游相關單位，創建新創產業生態環境。加速器以自身台灣市場為出發點，尋求當地的單位合作，從產品研發到市場規劃，協助新創團隊一站式輔導，同時串聯國外電信公司，增進國際交流，提升團隊實力與眼界，一步步站穩國際市場，透過建生態、引新創及創需求三線並進，加速新創的創意孵化落地。

亞太電信透過「5G創育加速器」、「Gt智慧生活無限圈」平台，提供團隊市場驗證機會和銷售管道，賦能5G應用發展，以期達成企業、新創和消費者多贏局面。5G加速器至今邁入第三期，累計超過400家團隊報名、28家新創團隊完成培訓，多組團隊產品如HI-Health您好健康《Move V我形我塑》AI科技健身教練、奇翼醫電AI智慧穿戴微健檢裝置已於亞太電信通路上架。除通路合作，還有場域的結合，亞太電信將攜手碼卡實境，整合5G+AR技術，於台灣文創場域導入新科技，建構「虛擬智慧化園區」。

此次脫穎而出的22支新創團隊，以自身研發實力結合市場需求，推出多款亮眼產品，其中「HI-Health您好健康」順應疫情發展，推出AI科技健身教練服務，透過慣性測量單元技術，每0.3秒追蹤辨識運動軌跡，即時分析使用者動作並提供反饋；「汎思數據」利用5G、人工智能與即時影像辨識，整合專為醫療院所感控中心所開發的稽核輔助管理系統，分析洗手動作、流程與執行結果，把關醫護人員手部衛生，降低院內感染機率。

「HI-Health您好健康」《Move V我形我塑》AI科技健身服務 虛擬教練指點動作準確度 搶攻遠距健身商機。（亞太電信提供／黃慧雯台北傳真）

「東畇策創」是專注音樂內容平台技術研發的新創團隊，鎖定打造新型態的社交⾳樂串流的社群平台 Gemmi，即將推出獨家「線上同唱包廂」，以5G低延遲特性，實現實時（realtime）合唱功能，未來將加入線上直播演唱會及即時K歌挑戰等功能。「銓球感映」則看準遠距商機，以自身研發的多視角直播系統，推出5G多視角演唱會、戲劇表演，線上與線下同步直播，並於多視角畫面中加入互動問答、周邊商品販賣等互動功能，提供多視角的娛樂體驗樂趣。

「銓球感映」多功能、多視角一站式互動直播娛樂平台。（亞太電信提供／黃慧雯台北傳真）

「里程移動」則是以LBS追蹤技術，開發一套能偵測地理環境與時間變化的廣告投放系統，未來透過計程車、公車及外送車上的廣告物體辨識鏡頭，便能計算每個車體行走時所觸及到的受眾年齡及性別，再透過5G網路即時將廣告投放在車體上的數位廣告看板。