「證件妹」吳佳穎今天在東京奧運射擊舞台女子25公尺手槍決賽拚戰到最後以第5名作收，寫下台灣射擊在奧運賽場上最佳成績。吳佳穎賽後受訪時開心表示，這次表現超乎預期的好，雖然沒能奪下獎牌，但已無遺憾了。

林佳穎教練郭孟熙說，這是吳佳穎生涯最好的一場比賽，延長加賽很可惜，成敗就在一念之間，如果沒有失誤的話，就有機會取得前三名。國內選手太少，無法組織強悍分為的訓練，加上國內疫情2個多月不能比賽，能有此出色表現實屬難得。

郭孟熙表示，「吳佳穎素質很高，也是一位很自律的選手，前段時間我花了很大心思與吳佳穎對話，並且仔細觀察她的心態是否正確、情緒高低起伏以及紀錄她的心境。佳穎可塑性很強，未來是可以期待的，或許是下一場比賽就能成功。

郭孟熙說，昨天是30發慢放，5分鐘射5發，時間太長導致選手會有雜念進來，今天快射表現更好，以往最佳成績582，今天已突破個人最佳，如今能站世界舞台顛峰，很難得，也很榮幸。

吳佳穎笑稱，其實整個過程都沒有想太多，只希望能夠順順的打好每一發，不要有包袱就能射出好成績，尤其是2016年里約奧運名次吊車尾，這次能進決賽就很開心，最大進步是心態成長起來。

吳佳穎說，決賽時心理面想的是把動作做好，不要被其他人影響到，最終加射輸掉也已盡力了，不會有任何遺憾。整體來說，25公尺手槍表現超出意外的好，10公尺空氣槍還有進步空間，抗壓力能力需要再加強。