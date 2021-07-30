航運股開高震盪走低，類股指數終場重挫7.98%，拖累台股指數同步下跌，收跌155.4點，跌破17300點。

台股加權指數今天收在17247.41點，下跌155.4點，跌幅0.89%，成交值新台幣5359.65億元。台股本週下跌325.51點，7月收黑508.05點。

貨櫃三雄長榮、陽明與萬海今天股價開高走低，其中，陽明與萬海重挫以跌停作收，連帶影響航運類股指數開高震盪走低，終場收跌7.98%。

其餘傳統產業股也普遍走跌，紡織類股指數下挫1.94%，玻璃類股指數重挫3.35%，造紙與橡膠類股指數也都跌逾1%。

電子類股指數收跌0.53%。台積電南科部分廠房來自廠商供應的氣體疑似受到汙染，已即時調度其他氣體供應，台積電表示，已知對營運無造成顯著影響。今天股價表現相對弱勢，收在580元，下跌3元，跌幅0.51%。

聯電在漲價效益發酵，第3季毛利率可望攀高至35% 水準，吸引買盤積極湧入，股價爆量大漲，收在57.8元，上漲3.2元，漲幅5.86%，創3個月新高價，成交量達68.7萬張，創超過10年以上最大量。

鴻海海外可轉換公司債（ECB）完成訂價，轉換價163.17元，股價終場收在110元，下跌1元。

分析師王兆立表示，台股目前正處主流股轉換過程中，電子股成交比重有逐步提升，短線指數仍將維持震盪整理走勢。（編輯：張良知）1100730