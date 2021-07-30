國內疫苗不足，許多民眾想打都打不到，目前中央的疫苗預約平台仍有莫德納選項，台北市議員王鴻薇30日痛批，這個系統已成為最大「欺騙」平台，莫德納嚴重不足，衛福部長陳時中竟然不敢跟民眾說實話，讓超過670萬人苦苦等候第1劑或第2劑莫德納疫苗。

王鴻薇指出，目前中央的疫苗已經捉襟見肘，莫德納庫存至昨天僅剩69.6萬劑，但是在預約平台尚有386萬人獨鍾莫德納，這些民眾從第一輪等到第五輪，身邊的同學、同事、朋友都已經打完了，他們還以為很快就輪到他們。

王鴻薇進一步說明，除了苦等第一劑的「莫迷」，先前已施打第1劑莫德納的285萬人，因為政府尚未開放混打，國際間也少有第1劑莫德納打完混打其他疫苗的研究，這些人也在等待第2劑莫德納，那麼3個月內，台灣會來多少莫德納？

她表示，根據外電報導，莫德納因為生產線問題，未來2至4周都會延遲交貨，其中已經影響到韓國的7月交貨時間，預期其他國家的供貨都會延遲。

王鴻薇質疑，目前台灣庫存莫德納劑量，只是第1劑和第2劑需求的1成，請問陳時中，下一批的莫德納何時會到，到貨量多少，還要繼續矇下去，選擇莫德納的民眾還要等多久，還是會被懲罰嗎？