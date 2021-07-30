40歲許小姐三個月前洗澡時觸摸到右乳有硬塊，趕緊到衛生福利部台中醫院婦女保健中心就診，經證實為腫瘤，由於發現得早，透過「單孔內視鏡微創整形手術」切除腫瘤也保住乳房，目前仍在做化學治療的她坦言，傷口疤痕比她預期的小而美，更保留乳房完整外觀，讓她在抗癌路上更有自信心。

許小姐坦言因為至親在5年前因為大腸癌復發延誤就醫病逝，當她摸到右乳有硬塊時，想到還有兩個稚齡的孩子，不敢遲疑一周後就到台中醫院接受檢查，當時也做了最壞的打算就是可能會要切除右側乳房，幸好經台中醫院婦女保健中心主任唐于雄評估可以透過微創手術保留乳房。

唐于雄說，透過乳房超音波檢測後發現病患右乳房有2公分的腫塊，診間立即施行超音波導引粗針切片確診為乳癌，經詳細病情說明治療方式後，進行「單孔內視鏡微創整形手術」，手術時間約3小時，經過4天觀察，傷口復原狀況良好，隨即出院。

唐于雄說明「單孔內視鏡微創整形手術」，依腫瘤部位，於腋下或乳暈邊緣，劃下約3-4公分傷口，將手術傷口隱藏於較不明顯的位置，利用超音波導引下移動探針移除腫瘤，並搭配乳腺位移整形手術，在不會破壞表層皮膚下，可維持皮膚外觀完整性，傷口小、不易發生感染的問題，對於患者最在意的乳房外觀可完整保留，術後僅需兩周恢復，得以讓身體外觀改變的衝擊減至最低，令患者不再對乳房腫瘤切除手術感到恐懼，即可重拾自信「抬頭挺胸」!

唐于雄主任提到，並不是所有患者都適用於內視鏡乳癌微創整形手術：原位癌、第一期及第二期為主的早期乳癌，通常建議腫瘤大小以3公分以下，術前沒有明顯廣泛性淋巴轉移的患者較適合。

唐于雄說，乳癌0至2期治癒率高於89％，女性若發現乳房有硬塊，往往因為害怕就醫，或害怕切除乳房，而延誤黃金治療時期，他提醒，若民眾自我檢查時發現乳房有硬塊，切勿拖延，應儘速尋求專業醫師評估，早期診斷早期治療，掌握契機重獲健康。