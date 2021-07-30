特權黑箱疫苗餘波未平，台北市長柯文哲22日在廉政透明委員會中氣到發瘋，爆罵衛生局覺得困難就辭職回家，因已不適任。民進黨北市議員陳怡君30日直言，明明是將帥無能、累死三軍，柯與副市長黃珊珊將責任全推衛生局，但黃珊珊的關係人Ben究竟是何方神聖，也沒交代，是要如何取信於民？

陳怡君表示，這項調查報告根本是「先射箭再畫靶」，把責任都歸究於衛生局行政疏失，調查都在衛生局內部，黃珊珊的神祕友人Ben究竟是何方神聖也沒交代，如此片面的調查報告如何向民眾交代？

陳怡君說，柯只在意被中央跟媒體打臉，一直責怪衛生局相關同仁，從局長、科長、專員到股長都被罵得一無是處，罵個沒完，但他忘了自己是北市疫情指揮中心指揮官，他的職責在哪？難道完全沒責任？如果指揮官的職責只是負責罵人，當然衛生局同仁不敢舉手，舉手被罵的事誰會做？

她指出，柯獨創的市長室列管案制度，讓衛生局從年初到7月14日處理疫情案子就被列管160件，是去年上半年的6倍多，更是去年下半年的17倍多，這是全國其他縣市衛生局同仁都不用做的。

「將帥無能累死三軍，最大的問題在指揮官！」陳炮轟，各縣市都能順利做好疫苗分配，唯獨北市出現特權疫苗、剩一堆疫苗，負責決策的柯文哲與黃珊珊在指揮上出了狀況，竟只會責怪衛生局基層同仁，請柯好好反省！