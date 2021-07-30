全國高級中等學校教育產業工會成員、板橋高中老師李柏翰表示，今年地理科試題難易度適中，對圖表判讀能力較強的學生有優勢，頂標及前標可能較去年略為提高。時事入題，如今年重要的春季水情吃緊（題組37-38題）及近年較夯的綠能與電動車（非選第二題）均融入試題。

李柏翰指出，今年自然地理題數比例略高，且含高一系統地理概念結合高三應用地理跨冊的整合題型略多，高二區域地理題數較往年略少，且美中不足的是素養題不多，對於基礎概念強的孩子容易發揮，對舊課綱末代考生而言相對友善。

李柏翰說，題目四平八穩，並無爭議性試題，且部分試題與考古題型相似，對掌握地理基本概念熟悉的學生而言，能拿到基本分數，而對於用功練習的孩子易得高分。綜觀本次指考，地理科試題對於社會組考生而言，應該是相對較好發揮的科目。

全國教師會解析，今年地理科題目整體偏易，貼近生活，玉山圓柏、在地食材、紅樹林、2021水情吃緊、電動機車、台江國家公園皆入題。

全教會表示，今年地理科題目半數題目曾於歷屆大考、坊間試題、課本常見練習題出現過(如第3、6、7、8、9、16、18、22~24、25~26、27、31~32、33~34、35~36、非選第一大題第1~3小題、第三大題)，與教材結合度高，偏記憶性。

補教老師林全說，今年地理科圖表題多，判讀能力強的考生會考比較好；同時，情境題也不少，考生要根據一些基本的觀念來退理解題，死背的沒有用。他認為，今年地理科難度不高，沒有創新題型，幾乎都是考古題，考前有做考古題的考生應該會考得不錯。今年地理科比去年簡單，預估頂標80分、前標74分，均較去年提高4分。

今年地理科第37、38題考台灣春季水情吃緊的問題，給兩張新竹苗栗地區的河流流域範圍的圖形，要考生估算中港溪的流域面積（平方公里）。補教老師楊凱說，這題要考生量比例尺來估算面積，考生若沒有帶尺進試場，做起來會很吃力。

此外，非選第一大題則提到美國是龍捲風發生數量最多的國家，該國最常發生的地區有「龍捲風走廊」之稱。除了美國之外，世界上還有多個國家或地區的自然條件，也有利於龍捲風的形成？

楊凱認為，這一題也不好作答，因為考生要知道龍捲風的形成因素，包括在冷熱交會處、平坦環境等，同時它也會受山脈影響，有了這些基本知識後，才有辦法去找出答案。