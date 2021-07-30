油漆工人李昆霖因工作時喝酒遭老闆告誡、且自認為薪資被少給2000元，2016年11月間竟對何姓老闆經營的設計公司縱火，導致居住在屋內的何男父親、爺爺與伯父身亡，更二審認為李男行徑屬於不確定故意殺人，改判他無期徒刑，台中高分檢認為此判決違背法令，提起上訴。

判決指出，李昆霖（54歲）於2016年10月1日起受雇於何男經營的設計公司，擔任油漆工工作，何男的父親、2個伯父與弟弟則共同經營油漆行，且設計公司與油漆行同樣設置在台中市中區光復路的民宅內，他們為方便工作，住宅內外放置油漆時使用的木梯、鷹架及甲苯、松香水等物品。

李男10月19日支援工地油漆工程，卻與其他同事發生摩擦，數日後又在工地喝酒遭何男告誡，他憤而以無法配合工作為由辭職，雙方並約定11月10日晚間到公司結算薪資。但當天，帶著滿身酒氣的李男到公司只領到2萬3000元工錢，他認為老闆少算2000元，雙方發生不快。

當晚喝得醉醺醺的李男原本想搭乘客運南下高雄，卻因滿身酒氣遭拒載，他憤而於隔日凌晨返回公司，將現場易燃液體潑灑在鐵門旁後縱火，李男犯案後快速逃逸，但屋內的何男父親、伯父都葬身火窟，何的爺爺雖被救出，1周後仍因傷重不治。

此案一、二審及更一審都依殺人罪判處李男死刑，但更二審法官認為李男殺人非直接、屬於不確定故意，不符合《兩公約》認定的最嚴重罪刑、不適用死刑，改判他無期徒刑。台中高分檢則認為，李男縱火殺人證據明確，且若非有人發現呼救，恐造成更多人死亡，他的行為威脅社會安全，應屬「情節最重大之罪」。

台中高分檢認為，「公民與政治權利國際公約」規範，未廢除死刑的國家，若所犯之罪非情節最重大、且與防止及懲治殘害人群罪公約不牴觸，則不得科處死刑。李男所犯罪情節重大、符合公約得判死刑規範，且他再犯率高，犯案時精神正常，也不符合減刑理由。

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