立委陳玉珍就金門航班和機場快篩，密集與交通部民航局溝通。（陳玉珍立委辦公室提供）

3級防疫警戒發布以來，觀光旅遊業幾乎停擺，國內航班也大幅減少，但機票卻以國際油價上揚為由悄悄漲價，讓不少民眾質疑航空公司「趁疫打劫」。金馬澎3離島立委今天找上交通部民航局，要求對外正式說明，給鄉親一個說法和交代。

金門立委陳玉珍表示，經與民航局溝通後做成4點決議：一、有關國內航空票價因應油價調漲，請民航局發布新聞稿清楚說明。二、離島空中航線為離島居民往返台灣的主要交通工具，國內航空票價調整，民航局應事先向3離島委員辦公室說明。三、國內航空票價調整後，旅客持舊票價機票搭機應向航空公司補票價差額即可，程序簡化，以免造成旅客困擾。四、為因應航班增加，避免旅客流量增多而造成離島地區防疫風險升高，民航局應於國內線航空站增加快篩能量。

民航局的說法是國內航空燃油連續3個月的平均價格已達機票調漲之門檻，且國內航空票價從2015年3月以來，因油價變動調整機制，已歷經3次調降，分別為2015年3月，2015年10月以及2020年6月，這次的價格是調整回到2015年10月的票價。以北金航線為例，立榮航空調漲160元，華信航空調漲183元，中金航線調漲98-136元，南金航線調漲96元，高金航線則是調漲109元。

但陳玉珍等人認為，國內航空業因疫情遭到重創，各方都可以理解，政府也大力針對航空業進行紓困，但此時調漲機票，確實會讓鄉親產生很大的質疑，民航局為主管機關，也未與離島3縣市的民意代表先行溝通，作法上顯有不周。

陳玉珍說，行政院為避免國際原油價格波動帶動國內油價大漲，本來就有設定緩漲機制，以減輕民眾負擔。民航局對於國內線票價因應油價調整，也應設立緩漲機制才對，以免落人「趁疫打劫」的口實。