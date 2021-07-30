高雄巿高中以下學校30日舉行110學年度新卸任校長布達暨交接典禮，1922年成立的高雄中學將屆百年，是高雄巿長陳其邁母校，除了是升學名校，體育班還培育出戴資穎、莊智淵等奧運級國手，由鼓山高中校長莊福泰接任。

莊福泰是雄中校友，畢業於台灣師大，曾獲2004年特殊優良教師及教育芬芳錄，2015年全國高中職Super教師獎、2016年教學卓越獎、2017年師鐸獎。他在鼓山高中任內辦學優異，高中報到率4年前72％，今年提高到84％。

在他的推動下，近年來鼓山高中體育班屢創佳績，不但舉重項目在全國首屈一指，拔河運動也不斷創新成績，還曾代表高雄市參加2020全民運動會拿下金牌，今年也首度與莊智淵乒乓運動館合作，開始招收桌球選手。

對於如何將辦學績效移轉接棒領導雄中，莊福泰說，鼓山高中體育班以競技體育為主，重點在培育國家選手，高雄中學則兼顧競技體育和體育學術人才培育，將提升學生的國際競技能力與經驗，打造更多戴資穎、莊智淵。

他也強調，除了體育班、音樂班和科學班等特殊資賦優異人才的培育，雄中做為南台灣百年名校，將致力於為國家培養各領域的領導專業人才，期待在雄中百年厚實的傳統基礎上精益求精，繼續朝下一個百年邁進。