為協助旅宿業者於疫情期間盤點資源、蓄積未來行銷量能，台中市政府觀光旅遊局首推「旅宿業創意行銷能量蓄積提案計畫」，30日公布得獎名單，逾百家旅宿業者獲獎。獲獎業者所提計畫與在地觀光資源連結饒富創意。市府為鼓勵計畫落實，也聘請多元面向專家組成諮詢服務團隊，將提供提案業者專業建議回饋，共同協力為疫後解封超前部署。

觀旅局表示，考量獲獎業者計畫內容完整度、可行性，為鼓勵業者落實執行，觀旅局將增加執行獎勵金名額，獲獎業者在110年12月15日前完成短期計畫並提交成果報告，經審核通過前70名即可再獲得獎金新台幣2萬元。

評審委員指出，業者提案富有創意，除與在地資源連結，也將市場需求納入現實層面考量，可行性高，期待業者付諸實行，提升台中旅宿特色之多元鑑別度，帶動台中觀光產業蓬勃發展。

為鼓勵業者執行提案、提升自身競爭力，市府推出專業諮詢服務，期望透過業界專家訪談、意見交流，幫助提案業者提升計畫撰擬及執行之完整度、豐富度及可行性。本次邀請到「我在品牌設計有限公司執行長─林國慶」、「臺灣民宿協會理事長─彭成裕」及「臺灣旅行業國民旅遊發展協會副理事長─陸孟龍」擔任諮詢委員，根據「宣傳行銷」、「營運維管升級」及「產品開發」三大面向提供旅宿業者專業諮詢與建議回饋。

自110年8月1日至12月31日，旅宿業者可透過線上表單預約線上視訊(https：／／reurl.cc／6aMOb5)或實體訪視專業諮詢(https：／／reurl.cc／R0gG2n)，同時也可將問題以電子郵件傳送至[email protected]，將有諮詢委員給予專業的建議與回饋。