全球晶片荒問題影響許多產業，其中以車用晶片衝擊最大，甚至一度影響汽車大廠停產部分車輛，手機晶片同樣也有短缺現象，究竟晶片荒要到何時才能獲得改善？歐洲半導體大廠意法半導體(STMicroelectronics)執行長謝利(Jean-Marc Chery)表示，全球晶片短缺將延續到2023年上半年，在2023年上半年之前都不會回到正常情況。

根據《路透》報導，謝利在接受訪問時表示，全球晶片短缺情況在2022年將逐步改善，但在2023年上半年之前都不會回到正常情況，他也說明所謂的正常情況，是指晶片庫存水準正常，補充零組件的平均延遲時間大約為3個月。

謝利表示，晶片的短缺問題，也刺激了商品價格，意法半導體2021年的晶片平均價格就比前一年上漲了5%，預計在2021年下半年以及2022年都將會進一步提高晶片價格。

對於客戶的晶片需求，謝利指出，意法半導體今年只能滿足客戶總需求的70%，但隨著意法半導體擴大投資產能，明年這項比例將可提高到85至90%。

意法半導體的主要客戶包括蘋果、特斯拉以及多家主要汽車製造商。