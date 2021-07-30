48歲女星吳玟萱外型亮眼，原本為模特兒，近年來轉戰直播領域，將重心放在孩子跟工作上，日前她分享自己接種AZ疫苗後的身體狀況，本以為自己沒事，沒想到隔天就出現副作用，不僅肌肉痠痛，甚至還開始發燒，「說實話的確是滿不舒服的。」

據《三立新聞網》報導，吳玟萱施打疫苗當晚還沒有什麼副作用，沒想到隔天就爆發，「就頭很痛，然後發燒、忽冷忽熱、肌肉酸痛，其實還滿不舒服，就像生病一樣，要一直躺在床上」，她透露自己只能多喝水、吃維他命C。

吳玟萱表示，「好沒有想吐的感覺，就是身體很疲累，可能因為我一直喝水，所以我的燒就沒有燒的這麼嚴重，單純微燒。」由於大量喝水，她狂跑廁所，大約有20～30次，加上沒食慾因此，「只能躲在被子裡躺著，現在大概又瘦了2公斤了。」

吳玟萱也提到，疫情期間她都待在家做菜，也慶幸還好有兒子陪在身邊，「不然真的會非常無聊又瘋掉，那在家裡，我們兩個就一起追劇呀、煮菜呀、聊天，就算沒出門，跟家人待在一起也滿幸福的。」近來她更積極學習投資理財。