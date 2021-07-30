陳嫌招募年輕貌美的女直播主，再假冒她們名義對男粉絲詐騙。(翻攝照片)

以陳姓男子為首的詐欺集團，涉嫌吸收Elena娜娜、林萌、愛黎和白白等7名女直播主，由幕後小編假冒直播主跟男粉絲聊天，再以績效不佳遭公司強迫參加性愛飯局、外婆心臟開刀等藉口，誘騙男粉絲花錢斗內幫忙衝業績，北市警大安分局去年底先將陳嫌等16人逮捕送辦，再陸續查獲其他共犯，共計有33名嫌犯到案，初估至少有93人被騙，損失金額逾2500萬元。

警方在去年5月間陸續接獲被害人報案，發現陳嫌原在某直播平台公司擔任總經理，後來自創網路工作室，旗下成員共有28人。嫌犯不但謊稱直播主是俄羅斯、荷蘭、韓國混血兒，還以業績未達標，會遭老闆強迫參加SM性愛派對、人體實驗用藥、取卵等理由，騙取男粉絲同情金援，每月獲利從數十萬至400多萬元不等。

專案小組去年11月期間，陸續持拘票、搜索票，在北市、高雄市查獲陳嫌等16人，查扣現金15萬元、筆電、員工合約20份、直播主合約、公司租賃契約、教戰守則、情書、手機24支、切結書97份等贓證物。詢後，全部依組織、加重詐欺等罪嫌移送北檢偵辦，陳嫌裁定覊押。警方持續查緝其他共犯，至今已有33名嫌犯落網。