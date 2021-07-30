《國際經濟》超預期 法國第二季GDP初估成長0.9％ 14:502021/07/30 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國國家統計局(INSEE)周五公布初步預測數據，法國經濟在第二季較前一季成長了0.9%，略高於預期。該歐元區第二大經濟體為抵禦疫情在第二季出現封鎖措施。 INSEE表示，與第一季的零成長相比，第二季成長了0.9%。而29位分析師對第二季預測的中位數為成長0.8%。 法國總統馬克宏(Macron)在3月31日宣布全國進入第三次封鎖；從5月開始，法國陸續逐步解除封鎖管制，商店、餐廳和商業重新開放。 《國際產業》營收3年來首度落後 亞馬遜盤後重挫7.5％ 《商情》經濟數據不如預期 紐約期金反彈近2％ #全國 #第二季 #法國 #INSEE #季成長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》用戶衰減 Pinterest盤後崩跌逾19％ 12:512021/07/30 財經 《經濟》台經院上修今年GDP成長率至5.4％ 3因素擾後市 11:252021/07/30 財經 《科技》反彈延續 IDC：Q2全球智慧機出貨增13.2％ 13:252021/07/30 財經 《國際產業》回歸常態就醫 默克Q2銷售優預期 11:092021/07/30 財經 《半導體》欣銓Q2、H1營運齊創三高 資本支出追加20億元 12:002021/07/30 財經 《國際產業》解封增添需求 萊雅Q2銷售大增 12:172021/07/30 財經 失望! 美Q2經濟成長僅6.5％ 04:102021/07/30 財經要聞 《美股掃瞄》財報＋經濟雙喜 道指、標普500盤中觸新高 08:532021/07/30 財經 《半導體》頎邦Q2獲利登次高 H1營運創3高 10:352021/07/30 財經 頎邦Q2淨利年增1.1倍 下半年更好 04:102021/07/30 財經要聞 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:162021/07/30 財經 財經熱門新聞 英特爾搶下訂單 就不要台積電？高通CEO回應了 - 財經 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 - 財經 疫苗還要再等！莫德納供應出問題 原因曝光 - 財經 台積電南科5奈米廠驚傳停產？公司回應了 - 財經 小米CEO喊手機賣贏蘋果 聯發科卻出清持股 提前嗅到這件事？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。