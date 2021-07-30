法國國家統計局(INSEE)周五公布初步預測數據，法國經濟在第二季較前一季成長了0.9%，略高於預期。該歐元區第二大經濟體為抵禦疫情在第二季出現封鎖措施。

INSEE表示，與第一季的零成長相比，第二季成長了0.9%。而29位分析師對第二季預測的中位數為成長0.8%。

法國總統馬克宏(Macron)在3月31日宣布全國進入第三次封鎖；從5月開始，法國陸續逐步解除封鎖管制，商店、餐廳和商業重新開放。