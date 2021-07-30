聯發國際(2756)送件申請上櫃。

聯發國際成立於93年2月，主要業務為連鎖餐飲品牌、食品及其他業務，董事長為鄭凱隆，總經理賴柏宇，目前股本為1.31億元，110年第1季合併營收為1.67億元，稅後盈餘為1536萬元，每股盈餘為1.17元。

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