《櫃買市場》聯發國際申請上櫃 14:502021/07/30 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯發國際(2756)送件申請上櫃。 聯發國際成立於93年2月，主要業務為連鎖餐飲品牌、食品及其他業務，董事長為鄭凱隆，總經理賴柏宇，目前股本為1.31億元，110年第1季合併營收為1.67億元，稅後盈餘為1536萬元，每股盈餘為1.17元。 亞太電信5G加速器第三期成果公布 22組新創入選決賽 小米CEO喊手機賣贏蘋果 聯發科卻出清持股 提前嗅到這件事？ #聯發國際 #櫃買市場 #申請上櫃 #送件申請 #上櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿里主導 黃明端掌蘇寧易購 04:102021/07/30 全球財經 桃園設計庫 徵求創意團隊 04:102021/07/30 地方新聞 央行續寬鬆 利率至少連七凍 04:102021/07/30 財經要聞 慶88百貨有禮 04:102021/07/30 時尚消費 《台北股市》盤中焦點股：聯電、東森、光寶科、日月光投控、佰鴻 10:182021/07/30 財經 「5G創育加速器計畫」今開訓 22支生力軍進入決選 15:412021/07/30 財經 晶圓二哥1個月前遭砍到40元 謝金河爆某外資背後企圖 11:332021/07/30 財經 《櫃買市場》中菲行國泰08購01權證 今起預收款券 08:362021/07/30 財經 歐洲線 8月開盤漲幅擴大 04:102021/07/30 財經要聞 貿調會認定陸鋁箔傾銷傷台產業 8月終判祭31％稅率 15:342021/07/30 財經 1分鐘讀財經》狂爆！晶圓二哥外資喊百元 熱錢瘋狂掃貨 08:332021/07/30 財經 財經熱門新聞 英特爾搶下訂單 就不要台積電？高通CEO回應了 - 財經 怕陸奪關鍵產業 美砸520億美元挺本土晶片 專家洩致命傷 - 財經 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 - 財經 比通膨更致命的危機 專家揭股市現在頭號大敵 - 財經 台積電南科5奈米廠驚傳停產？公司回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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