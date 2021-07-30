國際半導體產業協會公布6月北美半導體設備製造商出貨金額達36.71億美元，已連續6個月創下歷史新高的水準，顯示在全球半導體缺貨問題延燒，以及數位轉型腳步加速下，需求仍十分強勁，促使晶圓製造商積極提高資本支出規模。今天台股掛牌的半導體相關ETF國泰費城半導體(00830)、中信關鍵半導體(00891)表現優於大盤，以紅盤作收。

半導體族群中，台股今天以聯電(2303)表現最亮眼，收盤上漲逾5個百分點。而中信關鍵半導體的前5大持股中，聯電排名第三；至於國泰費城半導體ETF則都是投資美國掛牌半導體龍頭企業。

聯電本周法說，公司預估第三季晶圓出貨量將季增1-2%，ASP將成長6%，營收可望續創高；聯電並再度上調今年ASP預估，將較去年成長10-13%，且目前訂單能見度已看至明年底。美系外資在法說會後，除重申「買進」評等，更將目標價由76.3元一口氣調高至102.8元，同時新增至「強烈買進」評等。預估聯電2022年股東權益報酬率預估將可提升至23%，2021年至2023年每股盈餘預估分別為3.98元、5.41元、5.7元。