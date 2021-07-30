因主要生產省雲南新一波的電力限制令中國供應擔憂，致上海鋁價周五(7/30)上漲，徘徊在11年高位附近。在上海鋁價攀升壓力下，倫敦(LME)期鋁價格也跟著上揚。

周五(7/30)截至台北時間14:30，倫敦金屬交易所(LME)期鋁上漲0.14%，報每公噸2,595美元，盤中最高一度觸及每公噸2,600美元高點。(商品行情網)

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