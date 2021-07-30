《商情》電力限制令供應擔憂 上海鋁價上漲 14:502021/07/30 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因主要生產省雲南新一波的電力限制令中國供應擔憂，致上海鋁價周五(7/30)上漲，徘徊在11年高位附近。在上海鋁價攀升壓力下，倫敦(LME)期鋁價格也跟著上揚。 周五(7/30)截至台北時間14:30，倫敦金屬交易所(LME)期鋁上漲0.14%，報每公噸2,595美元，盤中最高一度觸及每公噸2,600美元高點。(商品行情網) 人民幣中間價升340個基點 人行300億逆回購 高慧君施打疫苗10小時燒到38度 見一副作用：有點擔憂 #上揚 #鋁價 #電力 #限制令 #擔憂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》歐股早盤回落 礦業股受壓 16:152021/07/30 財經 疑涉館長槍擊案 美鷹會幕後大哥王鑫200萬交保 11:352021/07/30 社會 《商情》靜待聯準會會議結果 周三銅價盤整下跌 09:272021/07/29 財經 《商情》運價續減 BDI指數連2跌 09:272021/07/29 財經 陸港觀盤－消費復甦慢於預期 是否值得擔憂？ 04:102021/07/30 全球財經 歐洲線 8月開盤漲幅擴大 04:102021/07/30 財經要聞 極致性能和駕駛參與度的新高度！McLaren 765LT Spider限量生產765輛 10:402021/07/30 汽車情報-汽車新聞 史話》中止襲擊武漢下游敵艦──《周非將軍與民國海軍》（三） 11:252021/07/30 兩岸史話 貿調會認定陸鋁箔傾銷傷台產業 8月終判祭31％稅率 15:342021/07/30 財經 聯電爆量拉半根漲停 外資喊出超狂目標價 鄉民竟給3個字 12:182021/07/29 財經 《商情》憂經濟趨緩 日本橡膠轉跌 10:012021/07/29 財經 財經熱門新聞 英特爾搶下訂單 就不要台積電？高通CEO回應了 - 財經 怕陸奪關鍵產業 美砸520億美元挺本土晶片 專家洩致命傷 - 財經 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 - 財經 比通膨更致命的危機 專家揭股市現在頭號大敵 - 財經 台積電南科5奈米廠驚傳停產？公司回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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