為有效抑制新冠新變種病毒株，以及維持醫療能量，30日，菲律賓的首都馬尼拉決定要封城。

8月6日至20日期間，由16個區域所組成，人口數超過1300萬的大馬尼拉地區，將實施最嚴格的檢疫規範。屆時，除了極必要性，否則一律待在屋內不得外出，而且餐廳室內與戶外都不能收內用客。

菲律賓政府會這麼大幅緊縮社交活動，是因為東南亞地區，已遭到威力更強大的印度新變種病毒株入侵。因此，8月15日之前，從印度、印尼、泰國與阿拉伯聯合大公國等10個國家來的旅客，禁止入境菲律賓。

迄今，菲律賓已有超過157萬新冠染疫者，以及2.7萬人因病而喪命。表現上看起來，菲國目前只有216個Delta變異病例，但醫療專家透露，是因為菲律賓的基因體定序工作速度緩慢，所以合理懷疑人群中還有更多黑數。

菲律賓目前的第2波疫情，是從4月開始爆發的，然後就變得一發不可收拾。首都馬尼拉醫院的空床率約為51%，至於能收治重症患者的床位減至42%。

菲律賓1.1億人口中，只有7%完全接種，數千萬人仍然容易感染到新冠病毒。菲國政府希望，2021年底前能完成7000萬民眾完全免疫目標。