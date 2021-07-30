(18：13更新)東京奧運羽球項目接近尾聲，台灣羽球天后戴資穎的女單8強戰30日登場，受到前兩場比賽時間較長且進行頒獎影響，整整順延1個多小時才開打，面對宿敵兼好友的泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），小戴雖先丟首局，次局卻以21比18拿下，雙方進入決勝第3局。

戴資穎前兩次參加奧運都止步16強，本屆奧運晉級8強已經創個人新高，不過自我要求高的小戴，內心渴望衝擊獎牌，今天要和依瑟儂爭搶4強席次，兩人過去交手過29次，小戴獲得15勝14敗，兩位女將實力相當，預料會是一場緊張刺激的對決。

一開賽3比3平手僵局，戴資穎率先一口氣連拿4分，依瑟儂卻馬上追平，甚至取得12比8超前，接著依瑟儂更把領先差距擴大到6分，小戴雖追回3分，比數變成13比16，可是依瑟儂表現仍然比較沉穩，率先搶到20比14的局末點，接著馬上21比14拿下首局。

依瑟儂第2局一開始，接連迫使戴資穎發生非受迫性失誤，轉眼取得7比3領先，小戴雖努力苦追，卻因挑戰失敗影響情緒，又讓依瑟儂搶到11比8領先，不過小戴再次追上，持續在網前攻擊得手，一口氣連拿4分，比數變成14比14平手，小戴氣勢已起。

接著戴資穎迫使依瑟儂出界，反以15比14超前，甚至接下來繼續搶分，比數變成17比14，這波攻勢變成7比0，儘管小戴回球失誤，讓依瑟儂追回1分，不過小戴馬上率先取得20比17的局末點，最後就以21比18拿下第2局，雙方扳成1比1平手。

接著登場的「麟洋配」王齊麟／李洋男雙4強戰，從2019年開始搭配的李洋與王齊麟，今年初在泰國3站賽事包辦3冠，來到東奧雖然小組賽首戰飲恨，不過接下來拋開壓力放手一搏，成為台灣第1組打進到奧運4強的男雙組合，兩人將和印尼塞提阿萬（Hendra Setiawan）／阿山（Mohammad Ahsan）爭奪金牌戰門票，雙方過去交手10次，「麟洋配」4勝6敗略居下風。