23歲黃姓男子去年10月載著友人行經桃園中壢時，林姓男子騎車經過向黃按喇叭示警，雙方因此口角。黃男先攔下林男痛毆，並拿西瓜刀砍林頭部、脖子、胸部及四肢，導致多處受傷，送醫縫36針才倖免於死，黃遭檢方依殺人未遂起訴。

檢方調查，黃姓男子開車到中壢1處加油站加油，突然打右轉方向燈。後方林姓男子騎車載著女友，趕緊按喇叭示警。黃男因此不爽，副駕還搖下車窗痛斥「叭什麼，現在要幹麻。」林回嘴「你會不會開車」。黃原本要攔下林理論，林騎車離去。

黃因此不爽，趁著林等紅燈時，將其攔下，並痛毆林一頓，後來黃還回車上拿下西瓜刀揮舞，還對黃頭部、脖子、胸部、四肢。林為了避免身體重傷，用雙手去擋，導致雙手多處傷害。黃隨即離去，所幸路人見狀報警，林送醫急救縫了36針才倖免於死。

黃男被逮後坦承犯案，檢方認為，黃知道西瓜刀堅硬且鋒利，他拿西瓜刀往林的脖子、胸口攻擊，已經將原本的傷害、恐嚇危害安全罪嫌提升到殺人之故意，因此以殺人未遂罪嫌起訴。