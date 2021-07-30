苗栗縣截至7月29日，累計接種13萬9943人次施打疫苗，疫苗接種使用率達94.88％，疫苗覆蓋率30.35％（18歲以上人口計）。疫情方面，苗栗縣30日持續無新增案例，累計本土549例、境外13人、3人死亡。

因中央AZ疫苗撥發數量及時程安排，苗栗縣衛生局因擔心無法讓預約者如期施打，故於7月31至8月4日期間暫停covid-19疫苗施打，並順延一周接種。針對7月31至8月4日期間已經預約的鄉親，衛生局將會以簡訊通知，等到疫苗到位後，請鄉親到原預約之院所疫苗接種。倘若鄉親無法在通知時間前往施打，疫苗予以保留，並請逕洽原接種單位預約可施打的時間。

此外，為找出遺漏可疑接觸者，阻斷社區傳染鏈，苗栗縣政府7月28日下午1時30分於銅鑼鄉設置戶外社區新冠肺炎快篩站」，提供與案15649確診者有接觸且與足跡重疊的民眾免費篩檢共篩檢84人，報告結果全為陰性。