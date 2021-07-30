台北市防疫記者會

全台疫苗存量不足，部分地方政府紛紛宣布暫停施打，民眾黨立委賴香伶表示，目前庫存疫苗數量僅剩約182萬劑，但有近500萬國人還在預約排隊等候施打，我國已面臨嚴重短缺問題。台北市長柯文哲今表示，今天北市新增七例確診，有六例是居隔期間被攔下來，在解隔前被攔下，另一個是自買快篩劑再進一步作篩檢確診，但是沒有不明感染源，算在可控制範圍內，至於疫苗問題，8/3以前疫苗沒問題，之後且戰且走。

副市長黃珊珊說，今天公布外縣市確診個案到北市活動，案15740於7/25-7/26到中正區路途行旅，請民眾提高警覺。

關於餐飲內用有何因應措施？柯文哲說，決定台灣政策第一步要看周邊國家經驗，瞬間解封下場都很慘，我打算要逐步解封，不是一二三打開，出外旅遊還是要戴口罩，抱持戴口罩、勤洗手、社交距離，過程中繼續做精準疫調，把殘存感染源清出來，事實上整個疫調速度越來越快，只要醫院確診PCR很快通知相關單位，比較不容易傳染出去，所以今天不明感染源零個，解封降級、餐廳終究要開放內用，但要一步步放鬆才安全。

新北看周末狀況才宣布是否內用，柯文哲說，首都生活圈，要宣布會一起宣布，本來想早點說，但事先聯絡過，新北希望看周末反應，主張周日宣布，我主張周一，結論是不大可能雙北不同調，要宣布就一起宣布。

柯文哲說，新北市立場希望看一個假日狀況，但我內心認為就算假日人流上升，產生效果也是一周後才知道，有時候摸著石頭過河，新北還是很擔心，所以慢幾天不要緊。

柯文哲今指出，開放國小生暑假學習活動辦理，包含課後照顧服務班、學藝班等，但有每班以20人為限，活動以半天為優先，餐飲要隔板用餐，自備或獨立分裝之餐盒，師資已接種疫苗滿14天為優先等相關規定。至於街頭藝人部分，表演藝術類暫緩開放。

關於好心肝特權疫苗爭議連環燒，「BEN」是誰，北市府說明，在調查過程取得黃副市長跟朋友往來對話紀錄和通聯，也訪談許醫師跟BEN通聯記錄，相互比對其實是互相吻合，如果資料比對有發現BEN有不吻合才會決定訪談BEN，這次比對雙方提供資料，是互相吻合，認為BEN並不是重要關鍵人物，評估後也不需要訪談，案情也釐清，也訪談疾管科專員，只是科內循前例辦理，調查報告都說明很清楚，沒有約談必要。

黃珊珊也說，第一次開記者會就全部公開，也把資料給廉政委員會，我在6/7、６/8都沒有指示任何人提供疫苗，「本人從來沒有指示衛生局給好心肝疫苗」。

柯文哲說，最大問題還是組織文化，這段期間衛生局業務量大幅提升，公務員認真做，做不完也不會舉手說，這就是管理學上的穀倉效應，遇到應變不像大企業那麼靈活，我怪他們有問題就舉手，所以組織文化要去改變得地方，該罵還是罵，看疾管科科長每天都只睡三小時，我也罵不下去，大家都這麼辛苦，罵完就算了，公務員組織文化要改變，做不完要舉手尋求援助。重點不是埋頭苦幹而是抬頭苦幹。