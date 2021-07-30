香港18歲以上每人5000港元(下同，約合台幣18000元)電子消費券計畫即將在明日派發首期2000元款項，有電子支付平台表示，商戶登記增加1.3倍，並指已有方法防範市民套現，或用於政府服務等不屬消費券範圍的用途。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，用戶周日登入支付寶戶口，便會看到首期2000元的入帳，無論是否用完，都會在10月1日獲得第二期的3000元，共5000元需在5個月內用完，若涉及超過5000元的大額消費，可綁定信用卡支付餘額。

李詠詩強調，計程車、港鐵和多間巴士公司都支援支付寶，近期安裝支付寶系統的小商戶亦增加1.3倍。被問到有關購物後退款安排，李詠詩指與平日無異，會根據用戶使用綁定的信用卡或消費券支付，將款項退回信用卡或消費券內，若有退款相關的可疑交易，支付寶會作出調查。

另外，香港通運的電子支付系統「八達通」營業及市務總監李玉兒表示，市民在3個月内到港鐵公共交通補貼領取站，或指定便利商店和超市過卡，又或用八達通手機程式，即可領取首筆2000元。

李玉兒指出，八達通的儲值額和每次消費上限為3000元，相信絕大部分交易都用得到八達通，而部分商戶歡迎市民拆單，或3000元以外的餘額用現金支付，相信能夠方便市民。

李玉兒續指，假設市民利用已登記消費券的八達通於政府服務上，由於政府服務不包括在消費券，故八達通系統可顯示該筆款項金額包含在內，當計算累積用於消費券的金額，會撇除這些款項。