已有3歲女兒的媽媽選手田家榛，今天在女子25公尺手槍決賽第8名收場，雖不如吳佳穎的第5名，但田媽媽依舊很開心的表示，「至少已經完成了與教練田爸設定的階段性目標，但為什麼不叫我辣媽選手呢？」

田家榛說，為了這個比賽犧牲很多，2個多月沒有看到小朋友，平時有視訊，但小朋友一直躲鏡頭，也不願放懇親假，否則要浪費1周訓練，在公西靶場內無聊時會網購，小朋友吐槽「為什麼要買這個東西」。

田家榛笑稱，「我的慢射很弱，昨天射完291分之後心裡很開心，今天可以『好好的花一下』。今天只覺得射進決賽就可以了，即便沒有拿到牌也沒關係，爺爺說過我這一生已注定有多少錢，如果這次拿到獎牌，那麼我是不是會走得比較早呢？哈！哈！哈！」

回國後有什麼打算？「由於現在只有打一劑疫苗，回去後得隔離21天，因為我無法打AZ疫苗，田爸有三高，我懷孕期前妊娠糖尿非常高，所以必須14天後才能出關，想要好好的放假陪女兒。」

提到女兒，田家榛話匣子一開就停不下來，「老公傳了一段影片給我，桃園市政府替我加油一段影片，他截了一段內容給我，裡面布條上寫著『中華射擊隊媽媽選手田家榛加油』，還找了全家族的人拍照，為什麼叫媽媽選手，怎不叫我辣媽選手呢？雖然還不算辣啦！」

田家榛說，其實這兩天情緒有些崩潰，壓力太大，晚上9點回到飯店，半夜2、3點才能睡著，也不敢看家族群組，害怕想起家來，今天預賽狀況不好，成績不太OK，個人最佳298分，29發10分，只平常可以連打35-40發，太久沒比賽，上次3月青年盃，直到日本才真正上場，節奏沒有掌控好，訓練周期也沒有調整好，沒關係，接下來還有機會，明年杭州亞運，緊接著就是巴黎奧運，明年就要爭取奧運門票了。」