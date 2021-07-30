新北市議員何博文29日在議會總質詢爆料指出，板橋中英醫院出現免造冊、未預約就能打疫苗的人潮，根本是「台北市好心肝」翻版。中英醫院院長溫政諭今發信給同仁表示，協助接種疫苗不該成為被撻伐、獵巫的對象，撕裂彼此情感，身處第一線，我們竭盡職責與本分，保護民眾健康。

溫政諭說，連續兩天，中英醫院遭遇突如其來的疫苗施打爭議，我知道大家深感錯愕與難過。被批評是「好心肝的翻版」，有部分護理同仁更是傷心地流下眼淚，因為你們每天穿著密不透風的防護裝備，在密密麻麻的造冊名單和電腦預約系統裡核對身分，不只眼睛很吃力，還不厭其煩地提供衛教資訊，還要安撫民眾不安的情緒。

溫政諭表示，沒想到這麼努力的把關、付出，照顧民眾健康，換來的卻是嚴厲的指責，心中的委屈，一切只能往肚裡吞。

身為醫護工作者，我們每天都在跟病毒和時間賽跑，嚴格遵守防疫工作和疫苗施打政策。然而，面對這前所未有的疫苗施打工作，若有規定不清楚的地方，我們邊做邊學，邊學邊修正。大家勇於任事，積極照顧在地民眾健康的心意與專業值得肯定與鼓勵。外界的責難由我承擔，大家不必灰心。讓我們收拾起難過的情緒，醫院外還有許多民眾等待我們為他們接種疫苗，對抗難纏的病毒。