華醫新任校長孫逸民。(華醫提供／曹婷婷台南傳真)

孫逸民校長八十高齡的父母親和丈母娘特地到校觀禮。(曹婷婷攝)

中華醫事科技大學今天舉行第9任校長交接典禮，新任校長孫逸民致詞表示，面對後疫情時代，醫護大學要成為台灣守門員，也要打造中華醫大成為南台灣USR翹楚，跳脫框架，不論教學、招生都需要勇於創新、不墨守成規，成為韌力的榜樣。

交接典禮今天上午10時在中華醫大的民生科技大樓開放空間舉行，遵守疫情二級強化警戒措施，室外會場人流管控在100人以內、座位隔開及全程戴口罩。交接儀式由中華醫大董事長鄭啟瑞監交，卸任校長曾信超將印信交給新任校長孫逸民，象徵校務的薪傳與責任交付。

鄭啟瑞感謝卸任校長曾信超任內對校務推動的辛苦與貢獻，特別是爭取中央部會許多計畫為校務帶來革新發展，讓學校贏得口碑也打響知名度，他也期許新任校長孫逸民發揮所長及豐富行政經驗，帶領全體師生再創校務發展高峰。

曾信超感性表達7年治校歷程，也感謝教職同仁支持及共同努力創造的成果，特別是任內為學校爭取多項計畫補助、推動制度革新激勵同仁的士氣，最感安慰的是，連續為學校創造盈餘，並爭取學校治水改善和聯外道路開闢，展現初步成果，期盼全體同仁本著過往對校務的投入與支持，協助孫逸民校長為繼續打拚。

孫逸民以「永續與創新」作為今後校務努力的目標，尤其面對後疫情時代，他期勉教職同仁面對未來教育競爭，身為醫護大學的華醫要成為台灣守門員，突顯學校在醫護照顧、生技檢驗、營養衛生等專業培訓的重要。

他也期勉華醫要成為南台灣USR翹楚，師生積極投入社會參與，為學生創造實務學習機會，建立好口碑、拓展招生管道，並跳脫框架勇於創新，讓華醫成為「韌力」Resillence榜樣，透過各種創新教學模式，不斷嘗試新方法，不要墨守成規，藉由創新和創意來提升學生的學習成效才能讓校務發展立於不敗、創造高峰。