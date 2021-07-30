彰化伸港鄉全興工業區周邊居民60多人集結在慶欣欣鋼鐵廠外，拉白布條抗議廠方工安意外頻傳，長期漠視空汙、噪音問題擾民。（謝瓊雲攝）

彰化伸港鄉全興工業區周邊居民60多人集結在慶欣欣鋼鐵廠外，拉白布條抗議廠方工安意外頻傳，長期漠視空汙、噪音問題擾民。（謝瓊雲攝）

彰化伸港鄉全興工業區周邊居民60多人集結在慶欣欣鋼鐵廠外，拉白布條抗議廠方工安意外頻傳，長期漠視空汙、噪音問題擾民。（謝瓊雲攝）

彰化伸港鄉全興工業區周邊居民60多人集結在慶欣欣鋼鐵廠外，拉白布條抗議廠方工安意外頻傳，長期漠視空汙、噪音問題擾民。（謝瓊雲攝）

彰化伸港鄉全興工業區內的慶欣欣鋼鐵廠，隸屬於旗下有多家上市股票公司的台灣鋼鐵集團，本月23日因大火，遭彰化縣政府勒令停工，居民不滿鋼鐵廠長期漠視工廠造成的噪音、空汙和交通安全問題，30日集結在廠區門口抗議，揚言工廠若未在3個月內限期改善，不排除下次將要求撤廠。

近60名附近居民，在立委陳秀寶、前縣長暨國策顧問魏明谷和縣議員賴清美等人帶隊下，集結在慶欣欣鋼鐵廠門口，拉起「工安頻傳」、「噪音、空汙何時了」等布條，高呼口號「徹底改善」表達訴求。

廠方派出特助代表在現場當面協調溝通，和美警分局長金秋華更更親自坐鎮現場擔任指揮官，率領員警維護秩序，避免抗爭爆發肢體衝突。

慶欣欣鋼鐵廠近2個月來，接連發生3起重大工安事件，造成1名員工不幸死亡，7天前又疑似機械問題導致廠區大火，耗費3、4個小時才撲滅

居民不滿指出，過去更長期製造工廠空污、噪音，和大貨車來往既擾民又危及交通安全，影響在地人的居住品質，大家早就忍無可忍。

居民痛批，工廠每次下貨卸廢鐵時，轟隆隆的震天價響，簡直要把住家都震穿了，家中牆壁龜裂、水管破裂 ，屢次反映廠方卻不聞不問；而工廠煉鋼作業排放出的廢氣，更使當地空汙雪上加霜，嚴重破壞生活與環境品質。

陳秀寶表示，當然很歡迎慶欣欣在彰化設廠，提供在地就業機會，但前提是一定要做好敦親睦鄰；該改善的就要盡快改善，才能讓地方安心。

經魏明谷、賴清美等人居中協調，廠方與居民達成3點共識，將斥資2000萬元更新廠內所有「集塵水平管」設備，減少落塵，同時加速廠區內的綠帶更新，配合環保單位進行粒狀物、戴奧辛等環境檢測工作。

另外，溪底路、文工八街及其他重要路口，廠方也將豎立警示牌，要求工廠承包商車輛，進入社區禁鳴喇叭、限速10公里，並設置檢舉通報專線，受理居民檢舉違規駕駛與行為不良車輛駕駛。至於最受詬病的噪音問題，慶欣欣亦同意3個月內，逐步將廢鐵搬運時間，提前到晚間8點之前完成。