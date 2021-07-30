二代接班好容易？全台精釀啤酒餐廳龍頭金色三麥執行長葉冠廷恐怕不這麼想。7月29日葉冠廷應BNI商會長熙籌備會邀請舉辦線上講座，逾30位來自建設、生技醫療、美妝、食品、電子、企業服務等不同領域的企業第二代來賓報名，熱烈參與。他說雖然自己成功從酒界門外漢變身台灣精釀啤酒連鎖餐廳霸主，但風光的背後是17年一路跌跤的慘痛經驗，他大方以自己的「金色三麥釀酒失敗學」，向與會的企業第二代分享自身的接班經驗。

葉冠廷23歲開始陪父親從頭學習經營，將金色三麥打造為台灣精釀啤酒連鎖餐廳龍頭（葉冠廷提供）

葉冠廷表示自己2003年正在加拿大溫哥華讀音樂時，父親葉榮發突然從朋友手中接下虧損的酒廠，緊急召葉冠廷回國幫忙。原本對酒一竅不通的葉冠廷從洗酒桶、搬麥子的基本功練起，就這段與父母共同創業的初期，他經歷到第一次挫敗與危機：公司資金被合夥人挪用兩千萬。

與會的企業第二代來賓特別關注經營的經驗，提出的問題多與如何成功接班有關（BNI長熙籌備會提供）

儘管當時合夥人認了錯也退了股，但葉冠廷反思身為經營者卻不熟悉合夥人負責的領域，才讓對方有機會犯錯。從此他深信「掌握全盤是經營者避免危機的護身符」。他對會議中的企業第二代來賓強調，每個員工、合夥人有各自負責的專業，但是經營者一定要對每個領域熟悉。

生命之星執行長陳孟專發起「二代共創生態圈」，期望讓集團事業再成長的接班人獲得更多資源與交流的機會（BNI長熙籌備會提供）

後來葉冠廷不但親自飛往德國學習釀酒，還將柏林啤酒學院專業講師Chris聘來金色三麥當顧問，釀出媲美德國當地出產的品質。原本以為「啤酒不被客人退貨」就是成功，一位前輩提醒葉冠廷，好品質的德國啤酒別人學得來，但金色三麥應該要創造自己獨有的產品，做個「me only」的角色，而不是「me too」的角色。

前輩的提點宛如當頭棒喝，葉冠廷積極投入新產品開發，終於打造出風靡全台的「蜂蜜啤酒」，為金色三麥多次奪得日本啤酒大賽金賞獎及其他國際級大獎，在海外打響名號，不但連鎖賣場好市多、全家超商上門談通路上架、連中國連鎖火鍋店海底撈都慕名前來尋求合作，讓他體悟第二條經營金律：走前人的路對企業二代也許安全，但做到「me only」才能打造企業價值。

在金色三麥成功茁壯後，兩年前葉冠廷更打鐵趁熱開出酒吧SUNMAI BAR，門市在全台快速拓點，業績卻慘遭滑鐵盧，最後在疫情期間黯淡收場。尤其是最近疫情襲擊讓葉冠廷經歷餐飲業最艱難的時刻，但他沒有任何抱怨，而是親自走上第一線為客人外送，用正向態度鼓舞員工士氣。「主事者不能慌，因為你的情緒將牽動你的夥伴和同事。」這句話他勉勵自己，也勉勵所有正面臨接班挑戰的二代經營者們。

參加線上講座的來賓提出的問題包含公司資深老臣如何管理以及企業文化如何再造，都與企業接班的挑戰有關。講座發起人生命之星執行長陳孟專Amber表示，其實企業的第二代都會面臨接班的種種問題，但能提供解答與交流的管道少之又少，因此長熙籌備會擬尋找正在接班的企業第二代，籌組「二代共創生態圈」。藉由面對逆境的案例分享，建構以商業為主、學習為輔的商會組織，並透過紀律及承諾，定期開會激勵彼此成長，讓想要讓集團事業再成長的接班人獲得更多資源與交流的機會。接下來已邀請包括典華集團二代、華夏玻璃二代等成員，針對不同經營管理主題每週舉辦線上講座，歡迎有共同考驗的企業第二代一齊加入。