威廉帶眾人練舉神將。（東森、映畫提供）

王識賢負氣出走。（東森、映畫提供）

黃鐙輝離大火很近。（東森、映畫提供）

黃鐙輝受困火場。（東森、映畫提供）

威廉在東森、映畫聯合製作大戲《神之鄉》最新劇情中為重振聖恩社風華，打破門戶之見與李李仁合作，指導虎膽堂的年輕人練舉神將，王識賢不甘被蒙在鼓裡，怒斥廖威廉背叛，不僅將他逐出師門，也憤而搬離聖恩社。因為王識賢出走，黃鐙輝感到情緒低落，不慎在睡夢中失手打翻酒精燈，引發火災。

劇組當初搭景時，從木工、防火建材、火戲特效、防護設備等一切措施都不馬虎，光這場火戲就「燒」掉近百萬費用。黃鐙輝表示，自己拍得很「挫」，那時得全程閉眼睛，雖然離火源有段距離，但彷彿火就在臉旁邊燒，感覺得到半邊臉水分在蒸發、超級燙，總有火要燒到自己的感覺。當下他心想「都燒了這麼久了！怎麼還不喊卡？」結果導演卻說這鏡頭連10秒都不到。

身為「縱火現行犯」的黃鐙輝笑說自己這段戲根本不用演，喊熱完全是真實反應，加上這場景燒完就沒了，很多畫面必須一次就過，而且聖恩社旁邊都是木造建築，要是燒起來後果不堪設想，讓他壓力很大。

劇中威廉被王識賢趕出聖恩社，他在雨中下跪向王識賢懺悔，威廉說，他有種被拋棄感覺，就像隻流浪狗般。儘管他哭得超入戲，喊卡後仍哭到不能自己，但服裝師卻說「我們都沒有在看你哭欸，都欣賞你的濕身秀」，原來是因為他穿白T淋雨淋了一整晚，衣服近乎透明讓身材若隱若現，令他哭笑不得。